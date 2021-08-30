5歲童遭美洲獅襲擊　狠咬拖行40m！勇母「赤手空拳擊退」救兒

▲ 男童遭到美洲獅襲擊，上半身嚴重受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州日前發生一起恐怖事件，一名5歲男童在家附近玩耍時，一頭重達30公斤的美洲獅突然襲擊，將他拖行超過40公尺。男童母親在屋內聽見騷動，衝到屋外便看見驚悚景象，赤手空拳將美洲獅擊退，救回自己的兒子，當地官員都大讚英勇。

根據《衛報》，加州魚類及野生動物部門發言人弗伊（Patrick Foy）說明，這名男童當時在洛杉磯郡卡拉巴薩斯的家附近一棵樹旁玩耍，卻突然有一頭美洲獅撲向他，將他拖過門前的草坪約45碼（約41公尺），導致他的頭頸及上半身嚴重受傷，送往洛杉磯醫院，目前狀況穩定。

弗伊指出，「這段故事中真正的英雄是他媽媽」，事發時她人在屋內，聽見外頭傳來兒子尖叫聲，馬上衝到戶外，開始赤手空拳地攻擊那頭美洲獅，終於使牠鬆口，救了兒子的命。

動物管理部門人員趕往現場，發現一頭美洲獅蜷縮在灌木叢中，耳朵向後並對著他發出嘶嘶聲。考慮到這頭獅子的行為與所在位置，該名人員判斷，牠很可能就是攻擊男童的獅子，為保護民眾安全，當場將牠擊斃。事後DNA檢測證明，這頭獅子就是攻擊男童的兇手。

當局在附近發現的另一頭美洲獅也被麻醉，經過DNA測試，確認牠並未攻擊男童，已經重新野放。

加州2019年以來已經發生至少4起美洲獅襲擊事件，聖塔莫尼卡山國家遊樂區發言人喬洛（Ana Beatriz Cholo）指出，登山客應小心美洲獅出沒，「不要轉身逃跑。讓孩子待在身邊，放在肩膀上，試著讓自己看起來更高大。如果這招沒用，美洲獅也不離開，你就需要更有攻擊性」，並稱讚男童母親反擊美洲獅的行為。

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