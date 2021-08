強颱艾達直襲美國！掀飛屋頂瓦片空中打轉　近百萬戶慘被斷電限水

記者葉睿涵/綜合報導

颶風「艾達」(Hurricane Ida)29日下午以「4級風暴」之姿襲擊美國路易斯安那州,最大持續風速達每小時約240公里,帶來可能危及生命並引發洪水的狂風暴雨。在颱風登陸後,當地除了有不少建築的屋頂在風雨中被掀走外,紐澳良市也面臨全面斷電的困境,還有1人被倒塌的路樹壓死。

▲颶風艾達29日以每小時240公里的風速直襲路易斯安那州,造成建築損毀、近百萬戶被斷電,下同。(圖/達志影像/美聯社)

綜合CNN等外媒報導,颶風「艾達」在29日下午以每小時240公里的風速登陸路易斯安那州,讓路易斯安那州州長愛德華茲(John Bel Edwards)不得不宣布進入緊急狀態,強制受影響居民疏散。在颱風登陸後,當地下起了狂風暴雨,更出現河水倒灌的現象,部分縣市的911緊急電話服務也被中斷。

在強風猛襲下,有不少建築被損毀,新奧爾良當地新聞台WGNO的屋頂被吹出一個大洞,大雨不斷灌入屋內,導致他們不得不立即疏散員工。也有影片顯示,當地有一家醫院屋頂的瓦片全被掀飛後,猶如秋葉一般在空中打轉後掉落。

Portions of the WGNO roof is coming off. pic.twitter.com/TlN71XiVto