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強颱艾達直襲美國！掀飛屋頂瓦片空中打轉　近百萬戶慘被斷電限水

記者葉睿涵／綜合報導

颶風「艾達」（Hurricane Ida）29日下午以「4級風暴」之姿襲擊美國路易斯安那州，最大持續風速達每小時約240公里，帶來可能危及生命並引發洪水的狂風暴雨。在颱風登陸後，當地除了有不少建築的屋頂在風雨中被掀走外，紐澳良市也面臨全面斷電的困境，還有1人被倒塌的路樹壓死。

▲▼颶風艾達,路易斯安那州。（圖／達志影像／美聯社）

▲颶風艾達29日以每小時240公里的風速直襲路易斯安那州，造成建築損毀、近百萬戶被斷電，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN等外媒報導，颶風「艾達」在29日下午以每小時240公里的風速登陸路易斯安那州，讓路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）不得不宣布進入緊急狀態，強制受影響居民疏散。在颱風登陸後，當地下起了狂風暴雨，更出現河水倒灌的現象，部分縣市的911緊急電話服務也被中斷。

▲▼颶風艾達,路易斯安那州。（圖／達志影像／美聯社）

在強風猛襲下，有不少建築被損毀，新奧爾良當地新聞台WGNO的屋頂被吹出一個大洞，大雨不斷灌入屋內，導致他們不得不立即疏散員工。也有影片顯示，當地有一家醫院屋頂的瓦片全被掀飛後，猶如秋葉一般在空中打轉後掉落。

除此之外，由於電力傳輸系統遭到「災難性的破壞」，有近百萬用戶慘被斷電，其中最大城巿紐澳良更面臨全市停電的困境。州長對此憂心表示，路易斯安那州的醫院目前收治了超過2400名新冠患者，很多病人都需要仰賴呼吸機生存，因此確保維持電力供應十分重要。

▲▼颶風艾達,路易斯安那州。（圖／達志影像／美聯社）

另外，紐澳良污水和水務局也指出，大規模停電正在影響其運行汙水泵站的能力，因此他們決定開始限製當地居民的家庭用水，以防止汙水回流。

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