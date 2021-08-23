戰火下的溫情／母愛融化了鐵血　英美大兵的哭泣與為難

▲美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透社）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「抱歉，很想幫你，但我能力有限。」在阿富汗，除了焦急求生、把孩子往安全處託付的父母以外，最難過的，就是這些已經駐守當地一陣子，正在撤軍卻面對骨肉分離慘況的外援大兵吧！

縱使上過戰場、經過千百訓練，但親情永遠是凡人的軟肋，這些想幫又無能為力的軍人，再怎麼鐵血無情，也抵不住這些父母寧願犧牲自己、也要換得孩子一線生機的渴望，夾在軍令與難民之間，這些大兵也崩潰了，需要接受心裡輔導。

一名英國傘兵團軍官向獨立報媒體坦承：「那些父母將自己的骨肉拋過鐵絲網，請求我們接住孩子，帶往安全的地方，有些嬰兒還被掛在帶刺的鐵絲網上，這樣的場面實在太震撼了！我們的士兵們，晚上都忍不住哭了，我很擔心他們，得盡力輔導。」

大人的衝突很複雜，但孩子的世界，只有爸爸媽媽跟吃喝拉撒，別說英美無情，不能來者不拒，阿富汗這一淪陷，尋求政治庇護的難民可不只幾百人，現在世界各國為了疫情，已經焦頭爛額，誰有辦法再去收容這麼多流離失所的難民？就算收了，也難免被本國人抗議，認為難民來搶工作機會、危及社會安全等問題。

然而，戰火之下仍有溫情，美國海軍陸戰隊（U.S. Marine Corps）在粉專貼出喀布爾機場的即時照片，畫面中的美國大兵，正哄著懷抱中的小嬰兒，美軍也分送瓶裝水給孩子，安撫他們連日來受的驚嚇。無獨有偶，英國媒體《Sky News》拍到，英國軍人將嬰兒抱回基地、安置在小床的畫面。

當然，或許這幾天阿富汗的求援慘況太煉獄，導致英美大國，也受到不小的輿論壓力，但其實這些被派駐到阿富汗的職業軍人們，大都已為人父、有自己的家庭，面對這些無私、願意犧牲自己的偉大母愛，他們跟螢幕前面的我們一樣，很難不被同理。

但就如我先前所說，強國絕對有能力執行人道救援，可是救到人以後呢？這些人沒有身分、沒有住所、沒有工作，甚至連語言溝通、文化差異都有問題，一定會造成許多社會衝突及動亂，這才是英美各國，不敢逞強接下燙手山芋的最大考量。

而，遠在世界另一頭的我們，縱使再難過，也要好好去關注這些新聞，不能因為自己看了會不舒服，就去逃避這個地球村上發生的憾事！戰爭的受害者永遠是平民老百姓，我們必須記取教訓，除了盡力維持和平外，也要珍惜當下、把握機會跟我們的孩子表達愛意。

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★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。