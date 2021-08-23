從被嗆「我一打二快死了！」　讀出全職媽媽的憂鬱

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「我有2個小孩要忙，都快死了，愛買不買隨便妳！」這位童鞋賣家的回覆率很低，商品敘述也只有寫「小孩穿不到，下單前先私訊」，我看這尺寸合適，便問了一句「鞋子還在嗎？」豈料獲得她一堆情緒性字眼的回覆，而且都跟照顧孩子有關，長期寫親子文章的我，立馬覺得不對勁，就接著聊下去了。

我放不下心地說：「您還好嗎？我是真的要買喔，只是看到您好像很久沒上線了，所以先確認一下！我是單親媽媽，能理解您的壓力，其實每位媽媽面對小孩跟家庭的壓力都很大，但我是要跟您買東西的人，您這樣把情緒轉移給我，我也很無辜。」

那位賣家可能被我打動了，想說怎麼拍賣平台上還有這樣的人（笑），才說出自己是一打二的全職媽媽，她說她老公賺得不少，但因為婆家認為媳婦應該事必躬親，所以家裡大小事還是由她包辦，不能請保母或家事助理幫忙，她覺得自己快要窒息了，甚至有輕生的念頭。

是啊，回想起剛當上媽媽的那一年，睡眠斷斷續續，女兒又容易吐奶，我有洗不完的奶瓶、紗布巾跟床單，好不容易孩子睡了，還得拖地、掃地、煮晚餐，當時，我也覺得天要塌了，加上孩子的爸爸跟幽靈一樣，只管自己，不太搭理我們，真的是叫天不應、叫地不靈，常常像發瘋了那樣，跟孩子的爸抗議。

可是孩子的爸，沒有當爸的自覺，面對我的痛苦，他一直消極逃避，甚至認為我刻意找他麻煩，完全不理會這可能是產後憂鬱的求救訊號，當時我真的太疲累，想說這樣下去不是辦法，小孩的爸連奶粉錢都不出了，便打定主意，等孩子1歲左右，就帶她回台北，我自己外出討生活吧！

女兒雖然有辦生父認領，但監護權當初就約定由我獨攬，為了不再被眼淚勸退，我決定不告而別，直接把小孩跟家當帶走，一回到家鄉台北，我先好好帶很少出門的女兒，搭捷運、公車玩上1個月，之後找到工作，就將她託給保母，從此導回人生軌道。

縱使再艱難，我卻從來沒有後悔，雖然職場也有工作壓力，但對媽媽來說，能轉換環境，又能提升自己的生活水準，其實是很好的喘息空間，別被「賺來的錢都交給保母了」這種話誤導，專業保母有他們的經驗，可以比我們這種新手媽媽來得冷靜，何況就付這2年了，累積賺錢經驗，絕對比在家待著好！

我將自己的經驗，分享給那位賣家，她花了一段時間才革命成功，大寶放幼兒園、二寶托給保母，現在她已經出來工作了，她說，雖然自己賺得不多，但心境上真的差很大，「一開始，我也捨不得孩子，天天擔心小孩會被欺負，不過現在好很多了，還超怕放長假，要在家帶小孩呢！」

奉勸各位辛苦的母親們，如果這全職媽媽做得不開心、壓力大，請一定要勇敢走出來，重新回到職場，慢慢與社會接軌，萬事起頭難，只要一鼓作氣衝了，很多事情都能迎刃而解，尤其是產後憂鬱問題，不要怕汙名化，這是受賀爾蒙影響，很正常的！多接觸人群，一定能恢復往日的開朗與自信喔～

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。