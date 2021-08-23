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「三次分配非劫富濟貧」　陸專家：共富首要問題是實現教育公平

▲共富，中產階級，鄉村，教育。（圖／CFP）

▲大陸專家建議，共富的首要問題要提高教育水平。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共中央財委會17日會議提出要分階端促進社會共同富裕，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，引發外界討論。對此，北京大學國家發展研究院院長姚洋指出，收入分配只是促進共同富裕的一部分，「要實現橄欖型的分配結構，就需要有更多的人成為中產階層，就需要提高教育水平。」

▲共富，中產階級，鄉村，教育。（圖／CFP）

▲陸專家稱，收入分配非劫富濟貧。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，姚洋建議，國家應該增加對收入最低的50%家庭的教育資源投入，提高農村地區和城市中較低收入家庭的教育水平，同時也不要把中產階層拉下來，「在促進共同富裕的道路上，企業的社會責任其實比捐款要重要得多，三次分配絕不是劫富濟貧。」

姚洋提到，根據其他國家的情況，三次分配是一個很重要的縮小收入差距的渠道，「對於共同富裕和三次分配，不能看成是針對富人的，而是應該設立一些機制鼓勵大家捐款，例如成立信託基金就是一個的挺好的辦法。」

姚洋指出，不要一談共同富裕就想到收入分配，收入分配其實是很小的一部分，「最重要還是要有實現共同富裕的機制，首要的問題還是要先實現教育的公平。」

姚洋強調，精英主義傳統有很多好處，另一方面，要想把共同富裕和社會公平的思想貫徹下去，國家應該投入資源，在制度上盡量去實現教育的公平，經估計，「中國至少50%的家庭沒有參與到中產階層的教育競爭遊戲，他們沒多少錢去補習，反正最後孩子能上一個普通的大學就行了。國家應該增加對收入最低的50%的家庭的教育資源投入，提高農村地區和城市中較低收入家庭的教育水平，而不是要把中產階層拉下來。」
 

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