談華為5G是否放行！　英國議會：下一任新首相應盡快做決定

▲英國4大電信業者都使用華為設備所建構5G網路。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）即將卸任，但眼前除了脫歐以外，華為問題也相當棘手。英國議會近日表示，「這樣一直拖延，是正對我們的國際關係造成嚴重損害，對於華為5G設備是否放行，下一任新首相應盡快做出決定」。

美國先前以國安為由向盟國施壓，要求發展5G網路時，禁用大陸電信巨擘華為的設備，不過英國政府遲遲沒有採取任何行動。據《路透社》報導，面對美國威脅，中國也警告英國，若將華為排除在其5G網路之外的話，可能會損害到投資和貿易。

大陸駐英國大使劉曉明曾說，英國被認為是最開放、最具良好營商環境的國家，而在過去5年以來，中國在英的投資發展迅速，對英投資在過去10年間就增加了3倍，「如果英國拒絕華為，肯定會對外發出非常負面的訊號。」

▲梅伊（Theresa May）即將卸任，英國議會敦促，下一任新首相應盡快解決華為問題。（圖／路透社）

報導指出，由梅伊（Theresa May）帶領的英國國家安全委員會在今年4月探討了這個問題，原則上決定禁止華為參與5G網路部分關鍵建設，但允許其提供不敏感的零件。對此，英國議會情報和安全委員會（ISC）表示，這樣拖延會對英國的國際關係造成損害，新任首相必須盡快做出決定。

另外，報導提到，據三位消息人士指出，英國政府目前計劃，最早在周一公佈評估結果，但5G設備供應商的部分將被保留下來，等待新首相做決定。ISC表示，政府必須考慮政治因素，不該做出任何損害「五眼」情報聯盟的事，包括美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭等國家。