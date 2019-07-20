　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

談華為5G是否放行！　英國議會：下一任新首相應盡快做決定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

▲英國4大電信業者都使用華為設備所建構5G網路。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）即將卸任，但眼前除了脫歐以外，華為問題也相當棘手。英國議會近日表示，「這樣一直拖延，是正對我們的國際關係造成嚴重損害，對於華為5G設備是否放行，下一任新首相應盡快做出決定」。

美國先前以國安為由向盟國施壓，要求發展5G網路時，禁用大陸電信巨擘華為的設備，不過英國政府遲遲沒有採取任何行動。據《路透社》報導，面對美國威脅，中國也警告英國，若將華為排除在其5G網路之外的話，可能會損害到投資和貿易。

大陸駐英國大使劉曉明曾說，英國被認為是最開放、最具良好營商環境的國家，而在過去5年以來，中國在英的投資發展迅速，對英投資在過去10年間就增加了3倍，「如果英國拒絕華為，肯定會對外發出非常負面的訊號。」

▲英國首相梅伊（Theresa May）。英國脫歐。（圖／路透社）

▲梅伊（Theresa May）即將卸任，英國議會敦促，下一任新首相應盡快解決華為問題。（圖／路透社）

報導指出，由梅伊（Theresa May）帶領的英國國家安全委員會在今年4月探討了這個問題，原則上決定禁止華為參與5G網路部分關鍵建設，但允許其提供不敏感的零件。對此，英國議會情報和安全委員會（ISC）表示，這樣拖延會對英國的國際關係造成損害，新任首相必須盡快做出決定。

另外，報導提到，據三位消息人士指出，英國政府目前計劃，最早在周一公佈評估結果，但5G設備供應商的部分將被保留下來，等待新首相做決定。ISC表示，政府必須考慮政治因素，不該做出任何損害「五眼」情報聯盟的事，包括美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭等國家。

ET快訊
任達華痛捂左腹「滿手血」急喊2次醫院！保安以為是粉絲呆愣3秒
任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳…他驚恐逃竄
第一名是它！「台灣泡麵王」持續稱霸寶座　2019上半年排行榜

關鍵字：華為,英國首相,放行,5G

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

工廠大廈傳巨響...殘餘物濺射車窗！　港警封鎖現場「引爆可疑物」

5旬翁住院2個多月開「600公斤」中藥！院方認筆誤：g寫成kg

急需戰隊教練、遊戲陪練！　陸「電競人才」需求量高達350萬　

影／河南汽化廠爆炸事故空拍　鋼筋裸露、多處被夷平…….

談華為5G是否放行！　英國議會：下一任新首相應盡快做決定

華聞快遞／上半年訪港旅客升近14%　陸客人均消費大跌18.5%

天宮二號在軌1037天落回地球　陸進入「太空站時代」

河南氣化廠爆炸增至10死、19重傷　車窗整片碎「路上全是玻璃」

15歲少女失蹤9天…凌晨出現堤防邊「江面濺水花」　母看監視器崩潰

河南氣化廠爆炸「驚見蘑菇雲」2死18傷…12人失聯還在找　居民嚇哭

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

看到兒子剪短頭髮「蛤」一聲失望　酷比下秒爆哭林宥嘉嚇傻

P.O：我就像是tvN的櫃台　第一次見李知恩驚呼「哇～是IU耶」

違規現世報！三寶整台卡安全島　騎士超母湯「魔性笑聲」high翻網

「台灣只有草包跟菜包可以選」　柯文哲：走到這一步真糟糕

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

工廠大廈傳巨響...殘餘物濺射車窗！　港警封鎖現場「引爆可疑物」

5旬翁住院2個多月開「600公斤」中藥！院方認筆誤：g寫成kg

急需戰隊教練、遊戲陪練！　陸「電競人才」需求量高達350萬　

影／河南汽化廠爆炸事故空拍　鋼筋裸露、多處被夷平…….

談華為5G是否放行！　英國議會：下一任新首相應盡快做決定

華聞快遞／上半年訪港旅客升近14%　陸客人均消費大跌18.5%

天宮二號在軌1037天落回地球　陸進入「太空站時代」

河南氣化廠爆炸增至10死、19重傷　車窗整片碎「路上全是玻璃」

15歲少女失蹤9天…凌晨出現堤防邊「江面濺水花」　母看監視器崩潰

河南氣化廠爆炸「驚見蘑菇雲」2死18傷…12人失聯還在找　居民嚇哭

網傳「耳垂有皺摺」是心臟病前兆？　醫：這次是真的！

花蓮最美貨櫃星巴克！必訪世界最長螺旋滑梯、彩色磁磚壁畫

世足資格賽／西野朗執掌泰國兵符　「讓泰國成為日本強敵」

市長去哪了！韓國瑜缺席豪雨第2次工作會…李四川主持：是我要求的

中職／杜家明適應打者角色　重回投手丘看緣分

修車廠老闆出動救援　慘遇逆向賓士...「3秒拋飛50m」臟器外漏亡

完整影片／任達華「遭捅刀驚險7秒」　吊嘎男死盯著他一上台掏刀狠戳！

任達華痛捂左腹「滿手鮮血」急喊2次醫院！　保安以為是粉絲…呆愣3秒

高雄淹水大韓國瑜飽受抨擊　王金平緩頰：應給他加油

幫友人追討7.5萬債務！惡煞強擄男女軟禁　「西瓜刀貼臉」逼籌錢

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

大陸熱門新聞

15歲女失蹤9天　母看監視器崩..

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心..

20歲女打110叫外賣　接線警..

即／河南氣化廠爆炸「蘑菇雲沖天..

一家7口被綑綁　怪手拆除他們的..

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5..

河南化工廠氣爆「玻璃噴飛致2死..

蚊子叮一包！21歲正妹呼吸衰竭..

母為護女　全臉慘被玻璃碎片劃花

9歲失蹤女童海邊玩水畫面曝光　..

車禍後報警不救人　下秒起火2女..

他超車開窗「比中指」　下秒現世..

河南氣化廠爆炸「已有2人失聯」

福建書記：金廈通橋「民眾意願強..

更多熱門

相關新聞

華為全球簽署50餘5G商用合約

華為公司董事、公共及政府事務部總裁陳黎芳18日在布魯塞爾說，美國把華為加入「實體清單」以來，可以看到歐洲客戶是支援華為的，目前已在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲；終端業務方面，今年前5個月華為已在全球銷售1億台手機，比去年提前大約50天達到這一數字。（新華社）

華為前5月全球手機銷量破億 5G合約28筆來自歐洲

這也有專利！ 華為申請《一種拍攝月亮的方法和電子設備》打臉造假說

北京居民「錢袋子」鼓得快

拒絕華盛頓　菲律賓引進華為監控

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

15歲女失蹤9天　母看監視器崩潰

25年沒見過生父！他追線索到屏東「發現驚人背景」

快訊／任達華被捅刀爆血！

想墮胎遭拒！25歲女找密醫…醒來子宮破

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心跳停止」

高雄暴雨狂襲！韓國瑜赴廚藝晚會…畫面曝

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

妻剛生產完被瘋狂求歡　禁慾男下場超慘

韓國瑜Line帳號傳訊息關心「竟連到色情網站」

子瑜低胸緊身背心　渾圓胸型全看光

陳其邁冒雨衝高雄　網狂喊：謝謝陳市長

貼淹水照給韓國瑜被封鎖！小編急澄清

強制徵收！　40年新竹後花園將歇業

即／基隆路機車撞汽車　騎士命危搶救中

更多

最夯影音

更多

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面