實施疫情物資「通關零延時」！　陸海關總署：特殊情況先放行再補辦手續

▲武漢肺炎持續擴散，大陸加強戒備，並且提升防疫效率。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，目前大陸已累計4515例確診病例、106例死亡病例。為了讓防疫工作更加有效率，大陸海關總署今（28）日發布通知，宣布採取「門到門」、批准轉關運輸等方式，確保疫情物資快速放行。

據新華社報導，大陸海關總署發布通知，對專門用於疫情防控治療的進口藥品、消毒物品、防護用品、醫療器械等，包括透過各類運輸方式進口、旅客攜帶和通過郵寄快遞方式進境的疫情物資，綜合運用兩步申報、提前申報、匯總申報、擔保放行等作業模式，做到即到、即提，實現疫情物資通關「零延時」。

通知顯示，各直屬海關要在相應通關現場設立進口疫情物資快速通關專用窗口，開通綠色通道，以及堅持全時守候，確保疫情物資快速通關；同時，採取「門到門」、批准轉關運輸等，更便捷的方式實施順勢監管，確保快速驗放。大陸海關總署強調，特殊情況可先登記放行，再補辦相關手續，屬於疫情捐贈物資的，補辦減免稅手續。

另外，通知指出，對進入大陸攜帶個人物品中涉及疫情物資者，可以在自用合理數量範圍內適度從寬掌握；對聲明涉及疫情物資的郵件快件，可以採取個案處理方式，優先辦理報關手續；對於通過旅客攜帶進境疫情物資者（客帶貨），要給予通關便利，一對一指導辦理報關手續。

通知提到，對用於治療、預防、診斷新型冠狀病毒感染的肺炎疫苗、血液製品、試劑等特殊物品，可憑相關主管部門證明予以放行；另外，將暫停境外捐贈醫療器械備案登記，若未在大陸註冊、備案的捐贈醫療器械，直屬海關憑當地醫療器械政府主管部門的證明快速放行。

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