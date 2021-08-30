　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙北炎熱上看36度！對流雲系襲台灣尾「2縣市大雨特報」

▲▼高溫, 紫外線, 陽傘,防曬 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今日南北不同天！北部高溫炎熱、東南部則有局部陣雨 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，受到對流雲系移入影響，氣象局今（8/30）上午已針對屏東縣恆春半島、台東縣離島綠島和蘭嶼發布大雨特報。

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天天氣狀況和前幾天略有不同，上午東南方水氣持續移入，台東、恆春半島、綠島、蘭嶼受回波影響，已有明顯的雨勢發生，南台灣雲量偏多，高雄和屏東地區也有機會出現間歇降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

▲氣象局針對恆春半島、台東縣離島發布大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

但除了東南部有雨外，李孟軒分析，今天台灣仍持續受太平洋高壓影響，台灣北部雲量仍偏少。氣溫上，南部和東南部雲量較多，受降雨影響今日高溫約在30至32度，其他地區高溫還是有機會到32度以上，尤其雙北地區、桃園有機會出現局部36度高溫。對此，氣象局也已針對雙北、桃園發布高溫橙色燈號，台北市、新北市、桃園市有連續出現36度高溫的機率，請民眾注意。

▲氣象局針對雙北、桃園發布高溫橙色燈號。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對雙北、桃園發布高溫橙色燈號。（圖／氣象局提供）

李孟軒也說，今日天氣除了東南部至恆春半島一帶時不時有間歇雨勢外，民眾也需留意午後雷雨。今天各地山區、近山區午後還是有機會受對流影響出現局部雷雨，預計入夜後雷陣雨才會趨緩，建議民眾仍須攜帶雨具，以備不時之需。

李孟軒表示，明天（8/31）開始東南方水氣逐漸減少，但東南部至恆春半島仍有短暫陣雨，各地午後山區仍需留意局部雷雨發生。週三（9/1）開始，太平洋高壓預計將稍微東退，風場將從偏東風轉為偏東南風，各地午後雷雨將轉趨明顯，各地山區、西半部都需留意午後雷雨，尤其山區、中南部平地與近山區等需留意局部大雨發生，有機會伴隨短延時強降雨。

但未下雨時各地依舊炎熱，李孟軒說，未來一週台灣大致上仍屬高溫炎熱的天氣，未降雨時各地高溫都在32至35度間，民眾還需留意防曬、出門時適時補充水分。

▲大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

▲氣象局提醒，今天午後山區仍有機會出現局部雷。（圖／中央氣象局提供）

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
公共情婦「私密日記」　挖出10多高官入獄
快訊／北市2確診感染源不明　40接觸者PCR出爐！
《刻在》創作人反擊「故意放大幾個小節」　揭歌曲完成時間
快訊／多枚火箭炮飛越上空！目標喀布爾機場　死傷人數不明
王光輝肝癌逝！沉默殺手「有5症狀」快就醫
王光輝肝癌逝！兒子王威晨IG沉痛喊5句話
快訊／李敏鎬爆新戀情！　電影院約會女團前成員
快訊／王光輝癌逝！老象迷心中「永遠不動四棒」　網震驚洗版
王光輝癌逝！　兒子王威晨才說要追趕爸爸千安紀錄
才和塔利班喝完茶　阿富汗歌手遭「開槍爆頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

芋頭控看過來！營養師揭「熱量排行榜」：芋圓甜湯僅第3

高端跨出國際　臨床試驗疫苗抵巴拉圭　加速中南美佈局

外送叫鹽酥雞！他點「這品項」一口吞　網跪了：你中威力彩？

食藥署公布聯亞審查會議紀錄！專家質疑「對變異株保護力仍不足」

大雨區域升級！慎防雷擊強陣風　2縣市降雨熱區曝光

女友年薪110萬卻花很兇！他苦問「要管開銷嗎」：叫她報帳很過分？

雙北炎熱上看36度！對流雲系襲台灣尾「2縣市大雨特報」

屏東放大絕「禁收外縣市廚餘」　高雄有110噸量卡關送不了

人生有無限可能！　58歲女會計職訓變身手工皂達人

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲：一直都是那麼好的父親

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

爸見到蟑螂...拿出瓦斯噴槍伺候 蟑螂慘遭炙燒！網笑翻：炭炙螂

芋頭控看過來！營養師揭「熱量排行榜」：芋圓甜湯僅第3

高端跨出國際　臨床試驗疫苗抵巴拉圭　加速中南美佈局

外送叫鹽酥雞！他點「這品項」一口吞　網跪了：你中威力彩？

食藥署公布聯亞審查會議紀錄！專家質疑「對變異株保護力仍不足」

大雨區域升級！慎防雷擊強陣風　2縣市降雨熱區曝光

女友年薪110萬卻花很兇！他苦問「要管開銷嗎」：叫她報帳很過分？

雙北炎熱上看36度！對流雲系襲台灣尾「2縣市大雨特報」

屏東放大絕「禁收外縣市廚餘」　高雄有110噸量卡關送不了

人生有無限可能！　58歲女會計職訓變身手工皂達人

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲：一直都是那麼好的父親

外來客湧入！基隆蛋白區翻紅　房價5年漲3成

抗癌新利器！中國醫院長團隊癌症免疫療法研究登國際期刊

王光輝候補入國家隊嶄露頭角　再從板凳到黃衫軍不動四棒

芋頭控看過來！營養師揭「熱量排行榜」：芋圓甜湯僅第3

愛犬骨灰葬盆栽！　乾土冒出「青綠嫩芽」感動她：不同方式陪伴我

外縣市廚餘9月禁入屏東縣　全力防堵非洲豬瘟

放學被哈士奇攻擊！　12歲男童「被咬掉半張臉」驚險爬車上逃死

台南2022年元旦起　產婦第1胎生育獎勵金提高為1萬元

林靜儀、高端主持人名列「疫苗受害審議小組」　藍委：球員兼裁判

最有錢／萬七纏鬥！量能不足藏大賣壓？布局厚底作帳股

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

生活熱門新聞

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

水氣接近！鄭明典PO圖示警：對流胞滿強

她應徵牙助！醫爆：接種2劑莫德納就離職

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

郭董曝BNT「3000萬劑」台有望！指揮中心回應

好市多退貨「買原價退特價」！他簽收傻眼

快訊／王光輝癌逝！老象迷心中「永遠不動四棒」　網震驚洗版

好市多買鍵盤「卻見隱藏版符號」！萬人求買

台中83年蜜豆冰店歇業　店家：茫然無助

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！　作者高EQ回應了

三峽10確診醫曝1原因　開學雙北成關鍵

更多熱門

相關新聞

未來一週炎熱　週四起留意午後雷雨突襲

未來一週炎熱　週四起留意午後雷雨突襲

8縣市亮高溫黃橙燈警示！　雙北上看36度

8縣市亮高溫黃橙燈警示！　雙北上看36度

大台北亮高溫燈號！降雨熱區曝

大台北亮高溫燈號！降雨熱區曝

周末熱飆38度！降溫時間點出爐

周末熱飆38度！降溫時間點出爐

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

關鍵字：

對流午後雷雨大雨特報炎熱高溫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

更多

最夯影音

更多
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面