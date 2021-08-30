雙北炎熱上看36度！對流雲系襲台灣尾「2縣市大雨特報」

▲今日南北不同天！北部高溫炎熱、東南部則有局部陣雨 。（圖／記者劉亮亨攝）



記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，受到對流雲系移入影響，氣象局今（8/30）上午已針對屏東縣恆春半島、台東縣離島綠島和蘭嶼發布大雨特報。

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天天氣狀況和前幾天略有不同，上午東南方水氣持續移入，台東、恆春半島、綠島、蘭嶼受回波影響，已有明顯的雨勢發生，南台灣雲量偏多，高雄和屏東地區也有機會出現間歇降雨。

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▲氣象局針對恆春半島、台東縣離島發布大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

但除了東南部有雨外，李孟軒分析，今天台灣仍持續受太平洋高壓影響，台灣北部雲量仍偏少。氣溫上，南部和東南部雲量較多，受降雨影響今日高溫約在30至32度，其他地區高溫還是有機會到32度以上，尤其雙北地區、桃園有機會出現局部36度高溫。對此，氣象局也已針對雙北、桃園發布高溫橙色燈號，台北市、新北市、桃園市有連續出現36度高溫的機率，請民眾注意。

▲氣象局針對雙北、桃園發布高溫橙色燈號。（圖／氣象局提供）

李孟軒也說，今日天氣除了東南部至恆春半島一帶時不時有間歇雨勢外，民眾也需留意午後雷雨。今天各地山區、近山區午後還是有機會受對流影響出現局部雷雨，預計入夜後雷陣雨才會趨緩，建議民眾仍須攜帶雨具，以備不時之需。

李孟軒表示，明天（8/31）開始東南方水氣逐漸減少，但東南部至恆春半島仍有短暫陣雨，各地午後山區仍需留意局部雷雨發生。週三（9/1）開始，太平洋高壓預計將稍微東退，風場將從偏東風轉為偏東南風，各地午後雷雨將轉趨明顯，各地山區、西半部都需留意午後雷雨，尤其山區、中南部平地與近山區等需留意局部大雨發生，有機會伴隨短延時強降雨。

但未下雨時各地依舊炎熱，李孟軒說，未來一週台灣大致上仍屬高溫炎熱的天氣，未降雨時各地高溫都在32至35度間，民眾還需留意防曬、出門時適時補充水分。

▲氣象局提醒，今天午後山區仍有機會出現局部雷。（圖／中央氣象局提供）