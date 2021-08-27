周末熱飆38°C！「雨多、降溫」時間點出爐　颱風活躍期曝光

▲高壓影響下各地氣溫炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓勢力增強，今明各地高溫炎熱，局部地區可能出現38度高溫，午後部分地區有雷陣雨，不過近兩日大氣環境水氣較少，因此氣溫更高、降雨更少，午後雷雨範圍也較小，須等到下周一海上水氣增多，午後雷雨範圍擴大，下周四則有望降溫。另預計9月中旬才有機會有熱帶系統發展，短期不會有颱風生成。

氣象局預報員謝佩芸表示，今日起到未來一周持續受到太平洋高壓影響，基本上是高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態，不過午後降雨區域與當日天氣狀況有關，因此都不盡相同。

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今明兩日太平洋高壓影響最明顯，且海上水氣較少，因此各地晴朗無雲、陽光偏強，各地高溫約32到35度，大台北、桃園、花東縱谷、台東海岸、高屏內陸近山區更熱，可達36度以上。

▲今日部分地區將有午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

太平洋高壓勢力增強，今明各地高溫炎熱，局部地區可能出現38度高溫，午後部分地區有雷陣雨，不過近兩日大氣環境水氣較少，因此氣溫更高、降雨更少，午後雷雨範圍也較小，須等到下周一海上水氣增多，午後雷雨範圍擴大，下周四則有望降溫。另預計9月中旬才有機會有熱帶系統發展，短期不會有颱風生成。

臉書粉專天氣風險指出，太平洋高壓除了抑制午後雷陣雨發展外，也顯著的有沉降增溫發生，各地高溫都有33到36度以上，預期周末可能還更熱一些，也將延續到下周四、五，感受上會越來越熱，局部區域可能更有37-38度高溫發生。

而類似情境將延續到下周四、五之後，高壓略微的北抬東退，午後雷陣雨會逐步增多，溫度也才會顯著降下來。近期尚未看到顯著的有颱風的發展，可能要等到新的環境配置重新洗牌，九月中旬前才較有機會有擾動發展，短時間內暫時不用擔心颱風，會有一到兩周較平靜的時間。