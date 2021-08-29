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8縣市亮高溫黃橙燈警示！雙北上看36度　午後雷雨熱區一次看

▲▼天氣 高溫 炎熱 下午溫度35度 大太陽 夏天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天天氣持續高溫炎熱，氣象局已針對八個縣市發布高溫警示燈號（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

今天（8/29）受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗穩定。中央氣象局預報員朱美霖表示，今天太平洋高壓位於琉球群島東南方海面，從琉球至台灣上空多晴朗無雲，但菲律賓東方海面上則有雲系發展，加上今天風場為偏東風，有些許水氣影響台灣東半部至恆春半島，上述地區有零星降雨。

朱美霖表示，今天除東半部有零星降雨外，午後受對流發展，各地山區以及高屏、嘉義等近山區和平地也有局部雷雨發生機率，雨勢將延持續至入夜後趨緩。

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除此之外，朱美霖表示，今天未下雨時各地晴朗炎熱，各地高溫都有機會來到32至33度左右，中部以北高溫則在34至35度，但須特別留意大台北盆地、花東縱谷、高屏近山區等地則有機會上看36度。

▲▼高溫警示。（圖／記者許維寧攝）

▲氣象局針對全台八個縣市發布高溫警示燈號。（圖／中央氣象提供）

對此，氣象局上午已針對8縣市發布高溫黃色至橙色燈號，今天中午前後台北市、新北市、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，桃園市地區，雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。朱美霖提醒，今天除了中午時段各地炎熱之外，各地紫外線也容易達過量至危險等級，民眾需注意防曬、適時補充水分才能避免中暑。

朱美霖分析，今天起至週二（8/31）台灣風場為偏東風，迎風面的東南部至恆春半島整天有零星降雨，明天東南風挾帶的水氣較多，上述地區則需留意局部較大雨勢。

週三（9/1）開始，太平洋高壓稍微東退，朱美霖說，週三開始台灣風場逐漸轉為東南風至偏南風，上午各地天氣依舊晴朗穩定，但受到高壓減弱影響午後天氣狀況轉趨不穩，各地山區、近山區都有午後雷雨發生機率，尤其近山區和中南部平地有局部大雨機率，屆時可能伴隨短延時強降雨或強風等劇烈天氣變化，建議民眾可持續留意氣象局天氣預報。

▲▼高溫警示。（圖／記者許維寧攝）

▲今各地天氣穩定，午後山區仍有局部雷雨機率。（圖／中央氣象局提供）

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