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大台北亮高溫燈號！熱傷害「高危險」時段曝　圖解午後雷雨熱區

▲▼高溫, 紫外線, 陽傘,防曬 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲各地天氣晴朗炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓增強影響，各地天氣高溫炎熱，午後雷雨範圍也縮小。中央氣象局發布高溫燈號，今日北北桃、高屏、花東將有36度以上高溫。氣象專家吳聖宇表示，陽光的紫外線指數相當高，很容易曬傷，預計等到下周末（9月2日起）各地發生午後雷雨的機會才會提高。

氣象局表示，今(28)日中午前後花蓮縣縱谷，臺北市、新北市、桃園市、臺東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，將有36度以上高溫。

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▲▼各地天氣炎熱，午後雷雨範圍侷限山區。（圖／氣象局）

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

氣象局建議，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

▲▼各地天氣炎熱，午後雷雨範圍侷限山區。（圖／氣象局）

▲▼各地天氣炎熱，午後雷雨範圍侷限山區。（圖／氣象局）

▲▼各地天氣炎熱，午後雷雨範圍侷限山區。（圖／氣象局）

▲氣象局「健康氣象」APP顯示每日、各時段的熱傷害指數。（圖／氣象局）

氣象專家吳聖宇在臉書粉專天氣風險貼文中指出，各地上午晴朗穩定，午後在山區仍有些局部性的雷雨，降雨集中在山區，平地一整天的天氣都相當好，在這種情況下溫度跟著明顯偏高，許多地方的高溫都來到了33到34度以上。

今明兩日平地天氣晴朗穩定，午後雷雨僅限山區，西半部大部分沿海區域的風浪較弱，但是東北部、北部沿海以及台東、恆春半島沿海的風浪仍然較大。

▲▼各地天氣炎熱，午後雷雨範圍侷限山區。（圖／氣象局）

▲▼各地天氣炎熱，午後雷雨範圍侷限山區。（圖／氣象局）

▲▼各地天氣炎熱，午後雷雨範圍侷限山區。（圖／氣象局）

吳聖宇表示，預期下週仍將會延續這種較為穩定的夏季型天氣型態，不過到了下周末左右（9月2日起），因為太平洋高壓可能會稍微減弱，各地發生午後雷雨的機會提高，發生的區域也將不僅止於山區，平地部分，尤其是西半部平地出現午後雷雨的可能性將會增加許多。不過溫度持續偏高，高溫約33到35度。

而熱帶洋面上目前也相當平靜，高壓勢力較強，大範圍的東風環境缺乏西南季風配合，不利於季風低壓槽或是熱帶擾動發展，因此短時間內較難出現新的熱帶低壓或是颱風系統，需等到9月上旬高壓勢力較為減弱東退之後，再來觀察南邊的洋面上是否有機會建立新的季風低壓槽並且讓熱帶擾動得以發展，在此之前基本上都不必擔心會有颱風影響台灣的機會。

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