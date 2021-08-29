今東台灣飆37度！未來一週全台炎熱　週四起防午後雷雨突襲

▲未來一週天氣炎熱，中午時段民眾務必留意防曬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

今日（8/29）隨太平洋高壓逐漸西伸增強，全台各地的天氣穩定。根據中央氣象局資訊，今天近中午時花蓮富源已出現37.3度高溫，新北淡水、桃園蘆竹、台北市天母高溫均來到35度以上。請民眾務必留意防曬、適時補充水份。

對此，氣象局於中午時段也將高溫警示地區提升至11縣市，今日中午前後台北市、新北市、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，桃園市、金門縣地區，南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

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▲氣象局針對全台11縣市發布高溫警示燈號。（圖／中央氣象局提供）

天氣風險公司WeatherRisk表示，今日氣溫相當炎熱的，需注意中午前後局部地區容易有36至37度高溫，午後山區還是有熱對流發展，有機會帶來局部雷陣雨，短時間內的雨勢較大，有前往山區活動的朋友還是要留意一下午後的天氣變化。

天氣風險公司分析，預期炎熱的夏季型天氣還可以維持逾一週，各地的氣溫持續炎熱，部分地區將有連日高溫36度以上出現的機會，近期戶外活動建議都要做好防曬措施、多補水，尤其中午前後氣溫將達到高點，盡量不要過度暴露於陽光下，預防熱傷害。

至於降雨，天氣風險公司也說，近日多屬午後熱對流發展而帶來的雷陣雨為主，且由於環境大多偏東風，背風的西部風速會較弱，山區發展熱對流機會通常會比東半部相對來的高一些，不過熱對流的降雨影響時間偏短，往往不到一小時就恢復晴朗天氣，但若遇上了短時間內還是會有明顯的雨勢發生，了山區還是要觀察午後是否有烏雲發展或雷鳴，應隨時保持警覺。

週四開始天氣將略有變化。天氣風險公司說明，隨太平洋高壓減弱，各地的午後熱對流將更容易發展，且可能不局限於山區，部分平地開始也都有機會受到影響。另提醒，後續需觀察菲律賓東方海面東風波動的發展變動，有可能導致南來的水氣增加，午後雷陣雨可能更明顯，本週後期要注意午後雷陣雨的發展趨勢有逐漸增多的機會。