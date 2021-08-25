水神夜襲11縣市！升級豪雨警戒　「雷雨彈」猛炸半個台灣下得更晚

▲台灣位處太平洋高壓邊緣，高溫炎熱。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

午後對流發展旺盛，中央氣象局晚間7時5分針對11縣市發布「豪雨特報」，尤其台中、嘉義升級至豪雨警戒，其他新竹至苗栗、南投、嘉義、高雄及桃園、宜花山區則有局部大雨。技正王君賢表示，26日仍維持上午晴朗、午後有明顯陣雨的天氣，台灣位在太平洋高壓邊緣，高壓勢力變動不大，環境場水氣稍多，午後西半部、山區有局部大雨，花東、大台北仍有36度高溫出現可能。

氣象局預報，26日隨著大環境轉為東南風，迎風面的東南部沿海地區以及恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨發生；西半部地區及其他山區則是要留意午後短暫雷陣雨，局部地區有短延時強降雨並有大雨發生機率，不時伴隨雷擊及強陣風，部分地區的降雨則會下得更晚一點。

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▼偏南風仍帶來水氣，午後有短延時強降雨發生。



台灣位在太平洋高壓西側邊緣，偏東南到南風仍帶來水氣，導致25日西半部及各地山區午後有熱對流發展，局部出現短延時強降雨，其中近山區的雨勢較大，嘉義竹崎3小時累積降雨104毫米。氣溫方面，預估26日各地高溫約33至35度，尤其是在大台北、桃園地區及花東縱谷有36度以上高溫發生的機率，近中午感受較為悶熱，外出請多補充水分。

氣象局預估，未來一周受太平洋高壓影響，各地天氣多雲到晴，午後雷陣雨區域隨著盛行風場而略有改變，尤其27日至9月1日（周五至下周三）高壓勢力再增強，環境風場改吹偏東風，午後雷陣雨也縮減至各地山區及中南部近山區平地。溫度方面，全台高溫炎熱，約32至35度。

▼西半部山區、 迎風面東南部沿海有局部大雨發生機會。（圖／NCDR）



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