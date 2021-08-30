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社會 社會焦點 保障人權

陌生人離奇慘死家中　檢鎖定議長是凶嫌！還他清白關鍵曝

綁匪黃兆能遭警方圍捕，持霰彈槍自轟心臟身亡。

▲綁匪黃兆能遭警方圍捕，持霰彈槍自轟心臟身亡。

圖文／鏡週刊

22年前，苗栗發生1起離奇命案，1名欠債千萬元的男子黃兆能，藉故進入時任苗栗縣議會議長陳添松的住處，男子因頭戴安全帽、口罩，穿著迷彩服，進入議長經營的油漆行內不發一語，行徑怪異，還伸手遞出一封恐嚇信交給議長，議長才打開信紙看了第一行字，發現留言稱「陳議長，您好！」，機警的他直覺是恐嚇信，立即拿著信奪門逃出，前往鄰居家求援。

議長撥打110報案後，警方短短4分鐘就抵達現場，歹徒黃兆能原想前往議長家擄其他人，結果遭3名員警將他逼到議長住處3樓，黃兆能因無處可逃，最後在屋內朝自己身體潑汽油後，再持霰彈長槍朝自己心臟處自轟，黃當場身亡，還造成身體火燒形成燒焦無辨。

▼綁架議長不成的黃兆能，最後因畏罪自殺，結束生命。

綁架議長不成的黃兆能，最後因畏罪自殺，結束生命。（東森新聞提供）

議長家有男子中彈身亡，且身旁還有霰彈長槍及手槍，消息傳出造成新聞媒體瘋狂追逐，檢方一度懷疑男子遭他殺，並把議長陳添松列為重要關係人，男子家屬也率眾到陳家抗議，指控陳是殺人凶手，還把陳比喻為「苗栗鄭太吉」，造成苗栗政壇議論紛紛。

▼綁匪死在陳添松住處3樓，警方拉起封鎖線進行採證。

【綁匪死在議長家】陌生人離奇慘死家中3樓　檢鎖定議長是殺人凶嫌

▼陳添松經營的油漆行與住家在同一棟透天厝。

【綁匪死在議長家】陌生人離奇慘死家中3樓　檢鎖定議長是殺人凶嫌

▼前苗栗縣議會議長陳添松開記者會說明案發經過。

【綁匪死在議長家】陌生人離奇慘死家中3樓　檢鎖定議長是殺人凶嫌

由於社會輿論高度關注，檢警最後找來刑事鑑識專家翁景惠重新勘驗，除比對男子手臂長度，確認可握槍自轟外，另在男子喉嚨處發現少量火藥殘留，加上3名員警證詞，確認死者生前仍可正常對話外，還找到一名郭姓共犯，證實死者生前確有綁奇不成就自殺的想法，檢方最後認定男子綁架不成，畏罪自殺，還陳清白。

 
 

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