市售保險套多耐用？他搬出致命武器「又鋸又鎚」　結果曝光網驚呆

▲一名男網紅實驗市售的保險套到底多耐用，用鐵鎚、鋸子使盡地破壞。（翻攝@tobyjay92的抖音）

圖、文／鏡週刊



男女愛愛時幾乎都會戴保險套，除了保護彼此的安全，也能避免感染性病。不過，市售的保險套到底多耐用？對此，國外有一名抖音網紅做了個實驗，他拿出一根又粗又大的黃瓜，套上保險套，拿起鋸子、鐵鎚和菜刀，粗暴的又槌又打，但保險套竟完好如初，耐用程度相當驚人。

據英國《UNILAD》報導，這名網紅布魯（Tobias-Jay Brew），目前頻道超過37萬名粉絲追蹤，日前他透過抖音影片，替大家實驗市售的保險套有多耐用？在影片中，他提到現在的保險套都主打超薄、追求貼身觸感等功效，但真的安全嗎？接著他拿出一根大黃瓜當測試工具，先把保險套套上，拿出銳利的長刀一陣狂切，但套子竟然都沒破，更神奇的是，裡面的黃瓜反被切成片狀。

布魯發揮實驗家精神，再拿出根黃瓜繼續測試，他拿出鋸子鋸，但套子仍是沒破；他直接搬出鐵槌，瘋狂使盡地亂槌，裡面的黃瓜都被爛了，但套子一樣完好如初，讓他不敢置信地瞪大雙眼直呼「什麼！」布魯的實驗也宣告失敗。

最後，布魯也提醒大家，安全性行為還是相當重要的。影片一曝光，許多網友都笑翻，紛紛留言表示，「幸好被實驗的對象是黃瓜」、「直接放到碎紙機裡，我不相信還不破」、「這保險套的耐用度太驚人了」、「這品牌要找你當代言人了」、「那戴了還是中獎，那就是天意啦」。

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