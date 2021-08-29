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員工失手倒了17倍辣椒！老店附店員自責照　超辣烤肉醬意外爆紅

日本老店員工失手倒了17倍辣椒　超辣烤肉醬意外爆紅網求再出包一次

▲日本一家醬油廠的年輕店員小林，在製作辣味燒肉醬時，失手多倒入17倍的辣椒，公司上架限定販售，並附上小林君自責的照片，在推特爆紅。（翻攝推特@390zdTL5nU2GRbb，下同）

圖文／鏡週刊

在日本有間創業百年的「醬油老店」，日前因為負責製造燒肉醬的年輕店員小林，失手倒入「17倍的辣椒」，店家隨後嘗試將出包的產品在直營專賣店販售，並在貨架上告示說明，還附上小林自責沮喪的照片，顧客看到後拍照上傳推特，意外在網路爆紅，大家除了好奇到底有多辣，也同情出包的小林君，結果引起搶購火速賣光，而且許多人大讚美味紛紛敲碗求再上架。

日本的岩手縣有家「宮田醬油店」，不僅是百年老店，自產的醬品也都會在自家販售，近日該店的年輕店員小林，因為在製造燒肉醬時，不小心出包，倒入了比正常多17倍的辣椒，原本該批產品應該直接銷毀，但副社長嘗了一口覺得意外好吃，就打算以成本價賣賣看。

而這款「半特製」的產品上架後，便在宣傳看板上寫著「失手倒下大量辣椒」，以及瓶身貼標上的產品名稱也寫上「小林出包的17倍辣味燒肉醬」，告示紙上說明原由並提到「是數量限定的珍品」，但也因為是出包，還附上事主小林君自責沮喪的照片。

日本老店員工失手倒了17倍辣椒　超辣烤肉醬意外爆紅網求再出包一次

後來有當地的顧客前往直營專賣店時，看到覺得有趣拍照上傳推特，順道購買了一瓶回去，一口氣就用掉半瓶，但也提醒大家真的超辣的！沒想到「小林出包的17倍辣味燒肉醬」在網路爆紅，網友們除了好奇口味外，也想幫自責的小林君加油打氣，反而引起朝聖打卡潮，600瓶燒肉醬火速賣光，許多網友紛紛上傳推特誇讚好吃，還有許多人再衝回購卻看到完售感到失望。

日本老店員工失手倒了17倍辣椒　超辣烤肉醬意外爆紅網求再出包一次

▲限定販售的「小林出包的17倍辣味燒肉醬」快速完售，但因人氣爆棚且大獲好評，店家緊急再追加一批，還限購一人三瓶。（翻攝推特@miyakomario／@Na7aR_77）

因為太多人詢問跟敲碗，店家在完售貨架上貼上告示：「感謝大家的好評，會拜託小林君再做一批，敬請期待。」再次上架販售後，為防又被秒殺，還祭出一人限購3瓶的限制。而在小林製作出包後，決定不銷毀產品，還反向操作逆轉勝的副社長佐佐木表示，「小林君平常都沒有失誤，是很靠譜的社員，對於出包我很驚訝但沒有生氣，看他報告時非常自責與沮喪，想替他打氣轉換心情才拍下照片搭配上架。」而這次的神來之筆，意外讓失敗品變成人氣商品。

▼網友爭相上傳推特，許多人都稱讚好吃，還特別推薦可以拿來炒蔬菜中和辣味。（翻攝推特@youSC1751）

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