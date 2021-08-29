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快訊／郭台銘3點聲明首吐心聲　爭取「明年3000萬劑」獲回應

▲▼ 。（圖／翻攝臉書／郭台銘）

▲郭台銘 。（圖／翻攝臉書／郭台銘）

記者柯振中／綜合報導

德國BNT疫苗抵台灣，開放讓民眾預約。對此，鴻海集團創辦人郭台銘29日發文，看到一則一則新聞襲來，覺得肩上的責任更加重大，吐露自身心境，此行也替台灣爭取3,000萬劑的額度，獲得不錯的回應 ，「重要的是，我們台灣提前又多了一批疫苗，我們的孩子可以在開學不久打到疫苗了！其它都不是那麼重要了。」

以下為郭台銘聲明全文：

郭台銘報告

主旨：疫苗供應不斷鏈，「有備無患」勝於「量出為入」

隔離期間，看著電視，一則一則的新聞襲來：BNT預約三小時內近二百萬人、三峽家庭群聚感染十人、機師打了二劑AZ仍遭突破感染、12-18歲打BNT，18-29歲年輕人及大學生疫苗孤兒⋯⋯看著看著突然覺得肩上的責任更加重大，也希望能透過一些訊息的傳遞，幫助政府帶給大家一些安定人心的力量～

1.如媒體所報導這一批原廠製造、分裝，但上面有復必泰字樣的疫苗，希望在九月初就分二批到達，很高興在我們大家合作之下「搶」到了這批疫苗，媒體上有人描述了當初合作的過程，但對我來說怎麼知道的、誰通報、有沒有復必泰的字樣都不重要，重要的是，我們台灣提前又多了一批疫苗，我們的孩子可以在開學不久打到疫苗了！其它都不是那麼重要了。

2.BNT在台灣直至8/3取得EUA後投產，客製化標籤的BNT疫苗，希望首批能在九月中秋節前後開始分批抵達，我希望至少到11月都能以每週大約7、80萬劑抵台，期望能讓台灣各年齡層都有機會施打，以「想打的人陸續打得到，疫苗供應週週不斷鏈」為目標，盡力達成群體免疫，BNT到貨過程也許會受品質檢驗流程、歐盟出口審批、運輸排程等影響，但我一定盡全力達成目標，負起催貨的責任，這是我的想法，更是我內心對台灣的承諾。

目前今年已被承諾到貨數量大約是800-900萬劑，因此還要加把勁來協商後續的數量可否順利完成，若能夠增加，當然維持每週到貨的數量希望再提升。

3.針對國內未來的疫苗政策，我在此以四十多年供應鏈的經驗提出看法和以下的建言，亟盼政府和民間形成共識，以利台灣的防疫政策！

建言如下：目前全球為了對抗變異種病毒，已有多個國家表明規劃接種第三劑，再加上疫情朝向流感化發展，還要加上考慮各個疫苗廠供貨穩定度，如今疫苗採購策略應以「有備無患」來思考。

面對全球性的需求，供需落差的預期心理會造成不理性的囤貨，明後年的疫情狀況雖不可知，但各國仍不會放鬆買疫苗的行動，所以不存在買太多，或買太早的想法，對於關鍵資源，「有備無患」勝於「量出為入」，更要深入分析影響各疫苗廠供貨穩定度的原因，才能做出判斷而不只依賴對方的承諾。

因應時機，我已向BNT試探詢各國明年疫苗供應的期程及數量等問題，希望如果台灣有考慮繼續採購的情形下，能優先處理我方今年採購剩餘數量提早到貨，以及明年疫苗是否能為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得很不錯的回應，但國際間至少都要在6到8個月前提出採購意願，不僅有助加速前面的供貨期程與速度，也能進一步協商確保供應不斷鏈，可預期的到貨期程有助於計劃性施打，減少民怨。

我僅是依據經驗提出建言，也盡力為台灣保留機會，當然，政府必然會有全面性的最佳考量，只是身處催貨前缐的我，有義務把一切狀況提供給政府做決策參考，對於基本的原則，原廠製造、分裝、客製化標籤絕對是必要且無庸置疑。

「俯首甘為孺子牛」，我不知道魯迅寫這句話的時候，心情怎麼樣，但我沒有任何其他的想法，在這場全球搶疫苗的大戰中，我不過只是一個為了台灣站在最前缐的老兵，我心中並沒有個人利害與榮辱，所做所為只為希望有足夠的疫苗盡快來到台灣，讓大家能夠免於疫情的恐懼～余願足矣⋯⋯天佑台灣！

#老兵催貨不到就住去德國好了

#任何一種疫苗都有優缺點請依從專業指引

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