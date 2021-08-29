王定宇轟郭正亮「了然」：多次憑空捏造詆毀執政黨

▲謝志偉、郭正亮。（合成圖／資料照、記者記者嚴云岑攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨前立委郭正亮日前指控，駐德代表謝志偉想藉BNT疫苗在德國造勢，卻遭到鴻海集團創辦人郭台銘拒絕，民進黨立委王定宇反批，郭正亮已經憑空捏造多次詆毀執政黨的言論，其實有所本的批判沒關係，但是捏造不可取，實在是「了然」。

謝志偉29日以「郭正亮 - 鬥爭貴黨，你家的事。洗白中國、抹黑台灣，我難坐視！」為題在臉書發文表示，自己昨天在臉書公開打臉郭正亮造謠，造謠的內容也清清楚楚寫出，就是「他說謝志偉本來還想藉BNT疫苗在德國造勢，但遭到鴻海創辦人郭台銘拒絕。」

謝志偉感慨，郭正亮好歹也是個「耶魯」博士，結果「耶魯」被打成「魯爺」，卻還只能東拉扯西，這是墮落的知識份子之悲哀，「是他自作自受，非我無情無義」，自己寫這些只有難過，沒有快意。

謝志偉也說，郭正亮鬼扯是有前科的，也許他上節目的頭銜「民進黨前立委」應改成「民進黨前科立委」比較符合事實。

對此，王定宇表示，台灣是民主國家，人可以改變立場，更可以改變政黨，但是，不應該為了合理化自己的改變、或是為了不為外人知的理由而說謊造謠。

王定宇痛批，這位郭某人已經憑空捏造多次詆毀執政黨的言論，其實有所本的批判沒關係，但是捏造不可取，實在是「了然」。