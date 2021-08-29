快訊／郭董曝BNT「3000萬劑」台灣有望！　指揮中心回應了

▲郭台銘29日晚間針對BNT疫苗再度發文。 （圖／翻攝郭台銘臉書）



記者曾羿翔／綜合報導



鴻海創辦人郭台銘29日晚間透露，BNT疫苗今年應可到貨800到900萬劑，且自己向BNT探詢是否明年能為台灣保留3千萬劑，得到很不錯的回應。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，中央願接手討論採購量，另透露已「超前部署向AZ表態明年度採購意願」。

根據中央社報導，莊人祥指出，明年的BNT疫苗不論是貨量或費用，中央都願意接手與BNT公司討論，指揮中心現階段也都持續與藥廠直接聯繫，相信雙方溝通管道不成問題；未來國內將會有許多接種過BNT的民眾，若需要加打第3劑疫苗，在專家尚未建議開放混打前，施打BNT疫苗者仍然只能接種同廠牌疫苗。

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▲BNT疫苗。（圖／路透）



莊人祥還說，明年已訂了2000萬劑的莫德納疫苗，近日AZ官方也已向指揮中心詢問明年採購疫苗的意願。目前隔離中的郭台銘看到國內疫情與疫苗新聞後，29日晚間發文向國人報告，客製化標籤的BNT疫苗，首批希望能夠在9月中秋節前後分批抵達，今年已被承諾的到貨數量大約是800萬劑至900 萬劑。



郭董文內還提到，希望至少到11月都能以每週大約7、80萬劑抵台，期望能讓台灣各年齡層都有機會施打，以「想打的人陸續打得到，疫苗供應週週不斷鏈」為目標，盡力達成「群體免疫」。台北市議員徐巧芯得知消息後，也在自己的臉書發文表示，明年加購3000萬劑大家是否支持，「我雙手贊成！」

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