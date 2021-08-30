9立委籲先讓大學生打疫苗　陳時中：沒有讀大學的人怎麼辦？

記者黃翊婷／綜合報導

BNT疫苗首批有望在9月中秋節前後抵達台灣，到時將優先提供給12歲到18歲的學生施打，不過，民進黨9位「正國會」立委發表聯合聲明呼籲應讓18歲至29歲的大學生、研究生先完成接種。對此，指揮官陳時中表示，基本上針對學生來打當然有他的好處，「但沒有讀大學的人怎麼辦？」沒有讀大學但已經在社會工作的人，也是生產業重要的一環，如果依照這個方式推行，他們就沒有機會接種了。

▲8立委呼籲BNT優先開放讓18歲至29歲的年輕人施打。（圖／ETtoday資料照）

民進黨9位「正國會」立委包含蔡適應、陳亭妃、陳瑩、陳秀寶、陳歐珀、吳琪銘、余天、莊競程、黃秀芳，29日發表聯合聲明，呼籲指揮中心應在9月開學前，讓18歲至29歲的年輕人（含大學生、研究生）優先完成疫苗施打。

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對此，陳時中表示，即將到貨的BNT疫苗已經定案給在學學生，其他細節例如要怎麼施打，整個計畫目前還在討論中，基本上針對學生來打當然有他的好處，「但沒有讀大學的人怎麼辦？沒有讀大學但人已在社會工作，也是生產業重要一環，就沒有機會了」，對年輕人要打疫苗這件事他會非常謹慎以對，希望有好的辦法讓年輕人能及早打到。

▲陳時中認為若只針對大學生開放施打BNT，那麼同年齡沒有就讀大學的族群就打不到了。（圖／指揮中心提供）

另外，關於BNT疫苗的到貨量，鴻海創辦人郭台銘29日晚間透露，BNT疫苗今年應可到貨800萬到900萬劑，希望到11月以前，每週都能有大約7、80萬劑的BNT到貨，且他已向BNT探詢是否明年能為台灣保留3000萬劑，得到很不錯的回應。

指揮中心發言人莊人祥也表示，明年的BNT疫苗不論是貨量或費用，中央都願意接手與BNT公司討論，指揮中心現階段也都持續與藥廠直接聯繫，相信雙方溝通管道不成問題；未來國內將會有許多接種過BNT的民眾，若需要加打第3劑疫苗，在專家尚未建議開放混打前，施打BNT疫苗者仍然只能接種同廠牌疫苗。

除了BNT疫苗之外，莊人祥還說，明年已訂了2000萬劑的莫德納疫苗，近日AZ官方也已向指揮中心詢問明年採購疫苗的意願。