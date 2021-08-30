國內3種疫苗剩餘量曝光　66.9萬人預約第七輪AZ

記者黃翊婷／綜合報導

第七輪AZ疫苗開放預約，截至29日下午5時已有66.9萬人完成預約登記。另外，根據最新統計，若不算上仍在檢驗中的26.5萬劑自購AZ疫苗，和3萬劑捷克贈送的莫德納疫苗，國內目前可施打的3種疫苗剩餘量分別為AZ疫苗59萬劑、莫德納39.9萬劑、高端24萬劑。

▲台灣疫苗庫存量仍很吃緊。（示意圖／記者李毓康攝）

在衛福部疾管署公布的最新統計資料中，截至28日上午10時，全台累計已接種1077萬9334劑疫苗，分別為AZ接種651萬6431劑，莫德納接種371萬1971劑，高端接種55萬932劑；疫苗接種人口涵蓋率為42.22％，劑次人口比為45.93（劑／每百人）。

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而我國自購的26.5萬劑AZ疫苗已在27日上午11時運抵桃園機場，目前仍在檢驗中；捷克贈台的3萬劑莫德納疫苗也在29日下午5時許抵台。根據《自由時報》報導，若不算上這兩批疫苗，國內現階段可施打的3種疫苗庫存分別為AZ疫苗59萬劑、莫德納39.9萬劑、高端24萬劑。

▲第七輪疫苗接種提供AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

此外，第七輪AZ疫苗29日上午10時開放預約，截至同日下午5時已有66.9萬人完成預約登記。「COVID-19公費疫苗預約平台」28日下午2時重啟，新增BNT選項，短短一天半已有299萬6797人勾選；值得注意的是，莫德納鐵粉持續「跳車」，目前只剩下92萬4643人單選莫德納，大幅減少了百萬人。

至於第七輪成功預約AZ疫苗的民眾，是否可以在9月3日至9月10日期間改選BNT。指揮中心發言人莊人祥說明，第七輪接種是9月3日至9月10日，若民眾在這段期間確認未前往施打，需等到9月11日才可前往預約平台更改為BNT疫苗。