到市場買完午餐發現愛車「被偷」　警調監視器...車主糗大了

記者高堂堯／南投報導

許姓中年婦女日前開車赴南投中興新村第三市場購物，一出市場竟發現車子不翼而飛，以為遭竊而報警求助；警方調閱周邊路口監視器後，發現許女開車抵達市場旁的畫面，但該車爾後並未再經過市場離開，研判許女只是忘了停車地點，最後果然順利尋獲，讓許女破涕為笑、也為自己的一時糊塗頻向警方致歉。

▲民眾上傳統市場後忘記汽車停在哪，以為失竊而報警協尋。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，許姓婦人年約50歲，日前在中午時間到府西派出所報案，指稱她當天稍早將汽車停放在中興新村第三市場旁的停車格，待買完午餐後準備前往開車時，卻發現車子憑空消失，恐怕已遭竊；員警簡羽函、廖昱嘉立即與許婦前往汽車失竊地點查看，並仔細詢問行車路線及停車附近街景等相關資訊。

▲民眾上傳統市場後忘記汽車停在哪，以為失竊而報警協尋。（圖／記者高堂堯翻攝）

警員陳弘霖同時調閱路口監視器，發現許婦早前確有開車經過第三市場，卻未發現該車離開的畫面，細心推敲後，研判許婦可能只是單純忘記汽車停放在何處、誤以為遭竊；警方隨後載許婦於轄區沿路巡視，最後終於在光榮國小側門前之光榮東路發現該車。

警方耐心、快速且積極地將許婦的汽車找到，讓許婦深表感謝，也為自己因一時忘記汽車停放位置就心急報案感到抱歉，駕車離去時頻對員警表示「有你們真好，辛苦了」。



►台北排隊名店 超人氣伴手禮



►以為老婆斷氣了！南投男傷心報案 警消到場突然「死而復生」



►佛心企業3千萬紓困金今發放 申請邊緣戶落淚：感動！感謝！



►快訊／NCC專委「盜木生火」玉山狂燒12天 檢方起訴求重刑



►NCC前專委劣行曝！Line討論鋸木生火戳謊言 自豪「扁柏炭烤牛排」



►驚悚走山畫面曝！巨響嚇醒夢中居民 天亮一看嚇壞：門前成斷崖