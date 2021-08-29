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暑假尾聲人車潮湧小琉球　警開啟連假交通疏導模式因應

▲屏東縣警局長劉印宮到東港碼頭視察交通狀況，慰勉員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣警局長劉印宮到東港碼頭視察交通狀況，慰勉員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

遊客把握暑假最後一個周末到恆春、小琉球等地旅遊，致墾丁、東港街道出現難得車潮及人潮，新上任的縣警局長劉印宮到墾丁、東港等地區視察交通狀況，慰問員警辛勞，籲請遊客配合員警指揮，快樂出門、平安返家。

▲屏東縣警局長劉印宮到東港碼頭視察交通狀況，慰勉員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣警局長劉印宮到東港碼頭視察交通狀況，慰勉員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

隨著警戒降級，民眾可到海邊、海面戲水、浮潛，民眾紛紛把握暑假最後一個假期全家出遊，縣內墾丁、小琉球等旅遊景點，出現難得的人潮。

▲屏東縣警局長劉印宮到東港碼頭視察交通狀況，慰勉員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東琉線交通船因應遊客增加，加開交通船紓解遊客，根據統計，昨(28)日搭船前往小琉球的遊客已達5千人，已是5月份疫情開始迄今，最大的遊客潮，導致東琉碼頭及華僑市場車潮人潮不斷。

轄區的東港警方超前部署以連假交通疏導模式因應，機動增派警力維持交通秩序避免違規停車，輔以交通錐及連桿等設施防止車輛在熱區路段迴轉，更協調漁會停車場開放兩車道進場，有效紓解東港鎮朝隆路段壅塞狀況。

剛上任縣察局長劉印宮，馬不停蹄視察轄區交通狀況 、勤走基層，繼昨日前往水底寮及墾丁大街，今(29)日到東琉碼頭及華僑市場了解交通狀況，並逐一慰勞在烈日下執勤員警的辛勞。

東港警分局長林文煜向局長報告警力規畫情形，局長特別指示要妥適調派警力及運用科技監控疏導車流，尤其首重運用多元宣導方式，告知外地前來的遊客停車方式及方案，避免車輛於熱時熱區壅塞，進而影響交通順暢及國人出遊興緻。

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