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疫情第一次連3天客滿！墾丁遊客爆滿　飯店員工被叫回去加班

▲墾丁福華飯店大廳人潮 。（圖／墾丁福華飯店提供，以下同）

▲墾丁福華飯店大廳人潮 。（圖／墾丁福華飯店提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

暑假最後一個周末，大批遊客湧入墾丁、小琉球等地區戲水，致墾丁地區多數度假飯店及民宿幾乎出現難得的3天客滿，海邊也出現戲水遊客；而小琉球遊客則不如以往，只有2000多人登島，呈現兩樣情。

▲墾丁福華飯店大廳人潮 。（圖／墾丁福華飯店提供，以下同）

▲墾丁福華飯店大廳人潮 。（圖／墾丁福華飯店提供，以下同）

「這是疫情爆發以來，出現第一次連3天客滿」，墾丁地區一家大型度假飯店業者表示，本周是今年暑假最後一周，加上疫情紓緩，周五(即27、28、29日)至星期日3天，飯店客滿，且幾乎都是大人帶小孩利用最後一個暑假全家出遊，致飯店大廳都是人潮，員工休假還被召回加班，雖然如此，員工看得難得客滿的遊客，「愈加班愈有勁」，期盼這種盛況持續下去。

▲墾丁福華飯店大廳人潮 。（圖／墾丁福華飯店提供，以下同）

▲墾丁大街晚上遊客。

據了解，墾丁凱撒、夏都和福華及多數民宿本周3天 幾乎都客滿，海灘也出現戲水遊客，讓業者出現難得笑容。

小琉球也出現湧入不少遊客，在當地經營民宿蔡姓業者表示，以往暑假、周末日連假都會湧入人大批遊客，有時一天甚至達上萬人次，疫情爆發以來，遊客銳減，今(28)日遊客有增加，但估計在3000人以內，還是比以往少。

根據海巡署統計，今天登小琉球的遊客，約2000多人，不及以往的最高紀錄5分之1。

雖然如此，業者期望疫情逐漸減緩，遊客回流，恢復昔日盛況。

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