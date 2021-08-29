「雙北暴增10例↑」網滑IG見1現象　搖頭狂喊慘了：景點擠滿人

▲墾丁大街28日晚出現人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《連3天+0破功！今雙北暴增10例以上 陳時中下午說明》，據了解，今（29）日雙北其中一縣市本土病例突暴增至10以上。消息一出，引發PTT熱議，「嘉玲終究還是假象啊」、「看來一級是遙遙無期了。」其中，許多人則是擔憂1件事，直呼要慘了，「看這幾天出遊潮，下星期有好戲看了。」

據了解，今日雙北其中一縣市本土病例突暴增至10以上，雙北衛生局目前並未對此回應。不過，今本土案例雖然一次增加許多，但傳出是屬於家族群聚，皆在匡列範圍內，感染源在掌控中。

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看到消息後，就有人直嘆，「爽幾天而已」、「也太可怕了，真的不能鬆懈」、「不怎麼意外，不相信隱形傳播鏈都抓乾淨」、「社區感染根本沒斷光，清零夢裡相見吧」、「隱形傳播一直都在阿」、「解封才是真考驗」、「覺得這樣的生活還要很久」、「國外都演給你看了，這病毒根本不可能清零。」

▲景點出現人潮，卻又傳出病例暴增，讓網友直呼慘了。（圖／記者陳崑福翻攝）

另外，稍早本站也報導《疫情以來生意最好的一晚！墾丁大街人龍再現 遊客口罩戴好戴滿》，看到日前多次確診「+0」，不少民眾把握暑假最後一個周末，全家出遊，大批遊客湧入墾丁，多數飯店出現難得3天連客滿現象，墾丁大街也出現「人龍」。

這也讓不少人將2件事做聯想，擔心幾周後會更可怕，「暴增，結果大家還狂出去玩」、「今天陽明山好多人」、「墾丁瑟瑟發抖」、「報復性內用、發狂性旅遊」、「各地景點現在都擠滿人中XDDD」、「看IG打卡，從宜蘭花蓮到高雄墾丁都有……」不過，也有網友認為「恐慌言論duck不必（大可不必），中秋節後再來看看～」