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怪手司機遭高溫燙傷攔警求助　安南警開道急送醫

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安中派出所員警張容慈、高志賢等2人，28日上午巡經安南區同安路段，接獲民眾求助希望開道送急診，員警見患者面容痛苦，當即開啟警示燈及警鳴器，請自小客車隨行，沿路開道於7分鐘內抵達安南醫院急診室，讓60歲翁姓男子即時就醫。

▲翁姓男子因操作怪手時，遇機械過熱問題，而開啟水箱檢視，不料遭水箱噴發之高溫蒸氣燙傷左手臂，幸好三分局警方協助開道迅速就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲翁姓男子因操作怪手時，遇機械過熱問題，而開啟水箱檢視，不料遭水箱噴發之高溫蒸氣燙傷左手臂，幸好三分局警方協助開道迅速就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲翁姓男子因操作怪手時，遇機械過熱問題，而開啟水箱檢視，不料遭水箱噴發之高溫蒸氣燙傷左手臂，幸好三分局警方協助開道迅速就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局安中派出所員警張容慈、高志賢等2人，28日上午10時許巡邏經過安南區同安路段，突遇後方自小客車急按喇叭，員警停車查看，自小客車李姓駕駛人，步跑到巡邏車副駕駛座旁，語氣慌張稱其車上有人受傷，並請求警方協助至安南醫院，員警見該自小客車乘客面容痛苦，當即開啟警示燈及警鳴器，請自小客車隨行，沿路開道於7分鐘內抵達安南醫院急診室，讓60歲翁姓男子即時就醫，而李姓駕駛，對於警方及時援助，深表感激，並大聲喊道：「長官~謝謝蛤~感謝有你們的幫忙！！」。

據了解，傷者翁姓男子為怪手司機，因操作怪手時，遇機械過熱問題，而開啟水箱檢視，不料遭水箱噴發之高溫蒸氣燙傷左手臂，燙傷部位已呈現嚴重紅腫及脫皮，李姓同事見狀趕緊駕其自小客車載傷者就醫，惟假日車流量大，行車速度緩慢，翁男疼痛不堪，讓李男心急如焚，此看見警車行駛於前方，才趕緊請求警方協助。

市警三分局表示，安中派出所員警張容慈、高志賢等2人，遇狀況能立即反應，並讓受傷民眾及時獲得救治，為民服務精神，足為同仁表率。另也提醒民眾，駕駛車輛如遇任何機械上問題，仍應尋求專業廠商處理，勿擅自拆解操作而導致受傷，或是因而造成交通事故。

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