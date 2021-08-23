燒金紙隨風飄...少年騎車路過脖子遭「貼金」！隨手一拍全燙傷

▲少年騎車卻被飛起的金紙黏附脖子燙傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆七月中元普渡家家戶戶燒金紙求平安，但嘉義市大溪路22日卻發生一機車騎士意外被路過民宅隨風飄起的燃燒中金紙燙傷，嘉義市政府消防局接獲報案，立即派遣第一消防大隊德安分隊救護車前往出勤。

消防局表示，救護人員抵達現場，發現一名15歲賴姓傷者右側脖子有塗抹白色燙傷藥膏狀況。經詢問傷者及現場人員，發現為傷者騎乘電動機車返家途中，適逢農曆中元普渡家家戶戶都在進行普渡焚燒金紙，行經該地點時，突然一陣風將金爐內燃燒中的金紙吹起，其中部分金紙恰巧卡在傷者右側脖子處，傷者隨即用手將金紙拍離，造成傷者右側脖子二度燙傷面積2%及左手指處一度燙傷面積1%。救護人員立即給予溼紗布覆蓋後家屬要求送往嘉義基督教醫院診治，相關肇事原因由警方調查處理中。

嘉義市政府消防局提醒民眾，一旦不慎發生燒燙傷時，不可隨意塗抹藥膏或牙膏，以免造成傷口感染，最正確的處理口訣為「沖、脫、泡、蓋、送」：

沖→先用冷水小力地沖傷口20～30分鐘，同時打119。

脫→輕脫掉傷口上的衣褲，脫不下來不勉強。

泡→冷水泡20～30分鐘就好，若碰到化學藥劑，不可以泡水。

蓋→蓋上乾淨的紗布、衣服或毛巾在傷口上。

送→快送到醫院進行治療。

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