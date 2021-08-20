阿富汗少女血淚「恐怖手札」！用韓文向外媒求救：快被塔利班斷網了

▲塔利班軍隊攻進喀布爾後在道路巡邏，呼籲女性加入他們的政府。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

塔利班組織（神學士，Taliban）攻陷阿富汗首都喀布爾後，大批民眾擠往國際機場停機坪，準備跟隨外國安全部隊搭機離開，然而卻有不少人被踩死、屍體從起落架墜落。一名年僅十幾歲的當地女學生向韓媒透露，都市已被斷電，而塔利班更宣布不久後將會中斷通訊網路，對此她感到恐懼、無助，「現在的狀況還不算最糟！」

該名女學生受到韓國流行音樂與文化的薰陶，熱愛韓流的她從2019年開始學習韓語，在美軍宣布撤退時，本來是與家人計畫共同逃離阿富汗，不過在塔利班成功占領喀布爾後，便嚇得不敢踏出家門一步，她於當地時間19日凌晨1時以簡短的韓文，將其心境與喀布爾現況寫成一封信，透過社群網路寄給韓媒《中央日報》的記者。

阿富汗女學生仍不會使用韓文艱深的詞彙，她透露寫信時還邊查詢翻譯，但其內文充分顯示出阿富汗人對於塔利班重掌政權的恐懼，詞語間令人聯想起納粹占領荷蘭時，猶太少女安妮•法蘭克所寫的《安妮的日記》。

▲阿富汗婦女須穿著幾乎覆蓋全身的罩袍，才能被允許外出。（圖／達志影像）

該名阿富汗女學生表示，由於不知道什麼時候會被迫斷絕與外界聯繫，因此要趁現在說出喀布爾的實情，「實在是太恐怖了！我們現在只想著到底該怎麼從這裡逃出去、要逃去哪裡、要怎麼去。路上全都是塔利班份子，我們根本不敢踏出家門，因為被停電，所以手機根本沒辦法充電。」

她表示，「我們沒有信用卡，也不知道要透過什麼辦法才能連繫到親戚，聽說今天塔利班在喀布爾機場殺了8個人、在坎大哈（阿富汗第2大城）殺了4個人，真的太可怕了！」

根據該名女學生的說法，如今喀布爾的居民間瘋傳，塔利班將會在接下來斷絕網路通訊，而在寄出該封信件的5個小時前，她也向中央日報記者透露，「塔利班從下周起將會禁止居民使用手機、電話、網路通訊，雖然不是百分之百證實這項消息，但居民間正流傳著這項消息。」

▲阿富汗婦女在齋戒月參拜清真寺，外出時須穿上覆蓋全身的白色罩袍。（圖／達志影像）

她在與韓媒記者取得聯繫後的第一段對話表示，「喀布爾現在的狀況還不算最糟，聽說塔利班正強制與阿富汗婦女配婚，不管已婚、未婚，只要是12至45歲之間的女性，都會列入強制婚配的對象名單。」

韓媒記者收到這封來信後，向女學生表示「之後再見」，不過至今仍未收到女學生的回信。

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