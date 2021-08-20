　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗少女血淚「恐怖手札」！用韓文向外媒求救：快被塔利班斷網了

▲▼塔利班軍隊攻進喀布爾後在道路巡邏，呼籲女性加入他們的政府。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班軍隊攻進喀布爾後在道路巡邏，呼籲女性加入他們的政府。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

塔利班組織（神學士，Taliban）攻陷阿富汗首都喀布爾後，大批民眾擠往國際機場停機坪，準備跟隨外國安全部隊搭機離開，然而卻有不少人被踩死、屍體從起落架墜落。一名年僅十幾歲的當地女學生向韓媒透露，都市已被斷電，而塔利班更宣布不久後將會中斷通訊網路，對此她感到恐懼、無助，「現在的狀況還不算最糟！」

該名女學生受到韓國流行音樂與文化的薰陶，熱愛韓流的她從2019年開始學習韓語，在美軍宣布撤退時，本來是與家人計畫共同逃離阿富汗，不過在塔利班成功占領喀布爾後，便嚇得不敢踏出家門一步，她於當地時間19日凌晨1時以簡短的韓文，將其心境與喀布爾現況寫成一封信，透過社群網路寄給韓媒《中央日報》的記者。

阿富汗女學生仍不會使用韓文艱深的詞彙，她透露寫信時還邊查詢翻譯，但其內文充分顯示出阿富汗人對於塔利班重掌政權的恐懼，詞語間令人聯想起納粹占領荷蘭時，猶太少女安妮•法蘭克所寫的《安妮的日記》。

▲▼阿富汗婦女須穿著幾乎覆蓋全身的罩袍，才能被允許外出。（圖／達志影像）

▲阿富汗婦女須穿著幾乎覆蓋全身的罩袍，才能被允許外出。（圖／達志影像）

該名阿富汗女學生表示，由於不知道什麼時候會被迫斷絕與外界聯繫，因此要趁現在說出喀布爾的實情，「實在是太恐怖了！我們現在只想著到底該怎麼從這裡逃出去、要逃去哪裡、要怎麼去。路上全都是塔利班份子，我們根本不敢踏出家門，因為被停電，所以手機根本沒辦法充電。」

她表示，「我們沒有信用卡，也不知道要透過什麼辦法才能連繫到親戚，聽說今天塔利班在喀布爾機場殺了8個人、在坎大哈（阿富汗第2大城）殺了4個人，真的太可怕了！」

根據該名女學生的說法，如今喀布爾的居民間瘋傳，塔利班將會在接下來斷絕網路通訊，而在寄出該封信件的5個小時前，她也向中央日報記者透露，「塔利班從下周起將會禁止居民使用手機、電話、網路通訊，雖然不是百分之百證實這項消息，但居民間正流傳著這項消息。」

▲▼阿富汗婦女在齋戒月參拜清真寺，外出時須穿上覆蓋全身的白色罩袍。（圖／達志影像）

▲阿富汗婦女在齋戒月參拜清真寺，外出時須穿上覆蓋全身的白色罩袍。（圖／達志影像）

她在與韓媒記者取得聯繫後的第一段對話表示，「喀布爾現在的狀況還不算最糟，聽說塔利班正強制與阿富汗婦女配婚，不管已婚、未婚，只要是12至45歲之間的女性，都會列入強制婚配的對象名單。」

韓媒記者收到這封來信後，向女學生表示「之後再見」，不過至今仍未收到女學生的回信。

►強擄12歲女童配婚塔利班！阿富汗裔女模淚訴悲慘經歷：家人逃不出來

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
麥當勞早餐「薯餅沒了」！驚見地瓜條　業者曝原因
1萬元紓困金擴大發放！　下周一開始申請
產女嬰丟垃圾車　老公DNA親子鑑定出爐
彰化20歲女確診！曾去板橋、萬華　匡列採檢150人
快訊／下班小心！　新北2區發布一級淹水警戒
一動作「測你脂肪多厚」！　超過4cm泡芙人認證
充電樁大廠爆內賊！　竊價值34億機密跳槽大陸
下期27億得主是你？　鼻頭突現「1跡象」財運激旺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

喬治亞帕運選手喝醉　把飯店警衛打到「骨折重傷」　被奪參賽資格！

女孩得救了！最強老媽搞定10本護照　救出阿富汗女子機器人隊成員

塔利班攻陷阿富汗　CNN回顧2張照：拜登總統任內最大危機

快訊／大馬新首相出爐！依斯邁沙比里任第9任首相　21日宣誓就職

阿富汗少女血淚「恐怖手札」！用韓文向外媒求救：快被塔利班斷網了

命名數獨發揚光大！「數獨之父」鍜治真起罹癌病逝　享壽69歲

沒穿鞋上頒獎台！南韓「跳馬妹妹」羞曝原因　網讚：東方禮儀之邦

第二胎生女兒！二寶媽突然抱走「隔壁床男嬰」　冷血扔下3樓摔死

塔利班血腥算帳屠殺9村民！　他「手臂肌肉被刨光」屍體亂丟溪邊

沖繩護理師忙到忘抽疫苗　推針手感不對才知！她衰打「整針空氣」

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

喬治亞帕運選手喝醉　把飯店警衛打到「骨折重傷」　被奪參賽資格！

女孩得救了！最強老媽搞定10本護照　救出阿富汗女子機器人隊成員

塔利班攻陷阿富汗　CNN回顧2張照：拜登總統任內最大危機

快訊／大馬新首相出爐！依斯邁沙比里任第9任首相　21日宣誓就職

阿富汗少女血淚「恐怖手札」！用韓文向外媒求救：快被塔利班斷網了

命名數獨發揚光大！「數獨之父」鍜治真起罹癌病逝　享壽69歲

沒穿鞋上頒獎台！南韓「跳馬妹妹」羞曝原因　網讚：東方禮儀之邦

第二胎生女兒！二寶媽突然抱走「隔壁床男嬰」　冷血扔下3樓摔死

塔利班血腥算帳屠殺9村民！　他「手臂肌肉被刨光」屍體亂丟溪邊

沖繩護理師忙到忘抽疫苗　推針手感不對才知！她衰打「整針空氣」

過節也做公益！鴻海中秋選品活動開跑　挹注社福團體近3千萬

計畫經濟方式！民眾不愛　國產和AZ恐過剩

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」溺斃！男友痛哭：想在一起很久

吉力吉撈加入味全龍　2.4年總值1293萬

落實防疫旅館清消整備　黃偉哲：提供民眾安心的住宿環境

彩券行老闆擴大集資！上期砸9.4萬中1.88萬　目標揪30萬拼27億

慣性偷吃20年！拜金妻「火力全開嗆1句」　網卻酸綠夫：你縱容的

麥當勞早餐「薯餅沒了」！驚見地瓜條　業者曝原因

喬治亞帕運選手喝醉　把飯店警衛打到「骨折重傷」　被奪參賽資格！

趙介佑認詐欺+販毒　沒臉見家人「還沒反省完」自請收押

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

快訊／拜登表態：台灣若遭入侵　美國將回應

塔利班誓不種毒　恐讓聯合國人員苦笑

影／CNN記者賭命採訪！　遭塔利班AK-47「對頭瞄準」

義大利萬人淫亂趴　嗑藥性侵還溺死人

「救救孩子」阿富汗母親把嬰兒拋過鐵網

有簽證逃不掉！阿富汗少女遭踩死

護士「解放豪乳」改當女優　月入560萬↑

衝出人牆返國！他登機驚見全是空座位傻眼

奧運女神選手親曝奪金秘訣：賽前啪啪啪增加爆發力！

塔利班接管阿富汗 坐擁價值近一兆美元礦藏

馬斯克宣布：特斯拉機器人將問世　推出時間點曝

塔利班大打公關戰　為何可信度仍低？

更多熱門

相關新聞

CNN回顧2張照「拜登任內最大危機」

CNN回顧2張照「拜登任內最大危機」

塔利班接管阿富汗，讓外界開始質疑美國撤軍的決定，這也讓美國總統拜登從大衛營（Camp David）返回白宮坐鎮。依據白宮發表的2張照片，可見他坐在辦公室與國安團隊開會，一次在大衛營、一次在白宮；CNN形容，這是拜登上任總統以來的最大危機。

中式民主好　華春瑩批美在阿富汗碰壁

中式民主好　華春瑩批美在阿富汗碰壁

依斯邁沙比里任第9任首相　21日宣誓就職

依斯邁沙比里任第9任首相　21日宣誓就職

「數獨之父」鍜治真起罹癌病逝　享壽69歲

「數獨之父」鍜治真起罹癌病逝　享壽69歲

華春瑩：期待阿富汗組建開放包容政府

華春瑩：期待阿富汗組建開放包容政府

關鍵字：

東南亞要聞日韓要聞阿富汗塔利班喀布爾女學生求助韓媒

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面