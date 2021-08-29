台灣防疫排名又退步！全球第41　李貴敏：四無政府拖累

▲李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

彭博26日公布8月份「全球防疫韌性排名」，台灣又倒退一名，排全球第41。對此，國民黨立委李貴敏今（29）日表示，台灣防疫有賴民眾自制，相較之下，民進黨政府無知、無為、無感、無能，拖累台灣，全球抗疫工作都在進步，台灣政府做的沒其他國家好名次才下降。

李貴敏在臉書指出，讓人憂心的是，蘇內閣對民意無感，毫不在意民意，也無法理解疫苗的重要性，以及人民對於欠缺疫苗的焦慮，事實上，要是去年東洋就能買到3000萬劑BNT疫苗，今年就不用遭受這麼多人死傷的衝擊，也不會因為防疫破口導致要大筆金額紓困的情況。

李貴敏再指，「復必泰」簡體中文標籤爭議，當時在第一時間，就有許多人主張標籤是什麼不重要，重要的是裡面的內含物有沒有防護力，疫苗只要有效、安全、有防護力，才是人民需要的，但這些主張遭綠營抹黑、抹紅，政府更反其道而行，對老百姓的需求無感，讓台灣防疫表現從過去的模範生，到現在落後其他國家。

李貴敏提到，疫苗產能成為國家間競爭的利器，政府應讓台灣跟上腳步，若行政團隊還是沒能力參與國際事務，最好就放手讓民間團體或企業來做，無論從執行力、行政效率或使命必達的堅持，民間都完勝政府。