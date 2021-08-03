發現金人民會存起來？　李貴敏怒轟蘇貞昌：不知民間疾苦！

▲國民黨主張普發現金紓困百姓，但行政院長蘇貞昌認為發現金振興經濟效益不大。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院擬發放振興五倍券，已底定採1000元換5000元方案，最快9月底將配合疫苗覆蓋率、疫情穩定時推出。對此，國民黨立委李貴敏痛批，行政院長蘇貞昌認為發現金人民會把錢存起來，完全不知民間疾苦，百姓第一時間最需要的就是現金。

李貴敏昨（3）日在臉書表示，蘇貞昌與民進黨政府完全不知民間疾苦，堅持不願發現金紓困，捨近求遠，硬要推三倍券、五倍券；最主要理由，居然是因為蘇貞昌認為發現金，人民會把錢存起來。

李貴敏批評，蘇貞昌實在離人民太遠了！你個人不需要錢，拿著百姓納稅錢提供的高薪，當然感受不到現金的重要。這次三級警戒長達60多天，很多民眾、小吃店，不管無薪假也好，沒辦法做生意也好，大家都苦哈哈，各項生活所需都要錢，所以人民第一時間最需要的就是現金啊！

李貴敏表示，幾年下來，民眾看得非常清楚，民進黨只對宣傳有興趣，卻無心做事，所以不管三倍券、五倍券，都是在作秀；三倍變五倍，好像成效擴大了，但事實上一如審計部的批評，民進黨所講的這些東西，包括1000億政策效益，這些吹噓都沒有實際數據去支持。

李貴敏強調，救急的救命錢跟振興是兩回事，所以各國在疫情嚴峻之下，都很快發現金紓困；不管現金也好，數位貨幣也好，都是在很快的時間做決定。既然有這麼多國家都有現金紓困的先例，拜託蘇貞昌不要再用自己的立場去揣測一般民眾需求了！

李貴敏說，平民百姓度日非常辛苦，大家都有經濟匱乏之虞，他們此刻最需要的是現金，以維持最基本的生活許防疫需求。拜託蘇貞昌請就事論事，千萬不要因為這是國民黨提出的要求，又把它升級到政治議題，認為國民黨提的就要杯葛。對百姓好就快點去做吧！

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