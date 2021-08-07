五倍券規劃曝光　她怒批蘇貞昌：動動腦！別再折騰老百姓

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院規劃發行振興五倍券刺激經濟，行政成本約20億元，全面普發不排富，視疫情發展狀況適時推出。不過，國民黨立委李貴敏批評，別再折騰老百姓了！老百姓需要救急的錢，請立即以現金發放出去。

李貴敏昨（6）日在臉書表示，不管是三倍、五倍券，聽起來很好聽；但如果真這麼好，審計部為什麼在決算過程中，會打臉行政團隊的績效呢？又為什麼各國沒有來效法呢？各國急著紓困的時候，發的不都是現金嗎？發券不但慢又要耗費一大筆行政成本，「拜託蘇揆團隊，動動腦，行行好，放老百姓一條活路吧！」

李貴敏也說，紓困金和振興券，是兩個完全不同的工具，也是兩個完全不同的概念。在三級警戒達60多天的情況之下，老百姓已經苦哈哈了，不管無薪假也好，或者是小商家也好，很多人沒有收入，日子過得很辛苦。所以在這個時間點，百姓已經沒有能力再拿出1000塊錢，來換你的三倍券、五倍券去消費了。

李貴敏呼籲政府，拜託蘇內閣行行好，在這個時間點，別再折騰老百姓了！老百姓需要救急的錢，請立即以現金發放出去。而且這個時候也不要再去談排富不排富的，因為老百姓等不及了，大家日子過得夠苦了，拜託不要再折騰百姓。

為帶動疫情過後經濟發展，行政院發言人羅秉成日前表示，「振興五倍券」將朝去年三倍券模式推出，行政費用大約20多億元，推出時程與疫情發展有關，全面普發布排富，面額規劃「一套10張」並新增1000元面額。

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