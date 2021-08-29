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新北三峽傳9人家庭群聚！　新北衛生局：無法證實

▲▼新北永和地區爆出新冠肺炎不明感染源，新北市政府立即派出機動篩檢隊進駐，於永和仁愛公園設置臨時篩檢站，8/10~8/12連續三天為當地居民提供快篩及PCR篩檢服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲本土疫情趨緩之際，雙北又傳出病例增加到雙位數。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，已經連續2天本土零確診，指揮官陳時中也多次鬆口疫情穩定，有望再度鬆綁相關措施。但今傳出雙北本土又回升到雙位數，其中三峽更疑似出現9人家庭群聚。對此，新北市衛生局疾管科科長黃冠傑表示「無法證實。」

本土疫情趨緩之際，雙北又傳出確診診個案，台北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」28日於臉書指出，接獲健康服務中心通知，8月22日曾有一名確診者到店內消費。

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台北市政府發言人陳智菡也證實，該確診者為台北市個案，是一名美國返台年輕人，8月初解隔前採檢陰性，近日應要再度出國，自費採檢後28日確診，不過Ct值大於30，目前已收治在聯醫和平醫院。

另外，板橋大遠百28日臨時停業清消，新北市衛生局也證實有1名遠百員工確診，匡列同住家人隔離，已要求大遠百消毒與員工快篩，29日能否恢復營業，要看1500多名員工可否完成快篩，並持陰性證明造冊，才能申請恢復營業。而針對三峽傳出家庭群聚，新北衛生局則未正面回應。

據掌握，今本土雖然一次增加許多，但屬於家族群聚，皆在匡列範圍內，感染源在掌控中，指揮中心指揮官陳時中14時將召開記者會說明。

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