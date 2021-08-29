醫列BNT疫苗「6大優勢」：保護力最好！快預約

▲潘建志分享出以色列180萬人打BNT對照組研究。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

首批BNT疫苗有望最快在月底前到貨，對此，精神科醫師潘建志今天（29日）列出BNT的6大優勢，「有家人朋友還沒有打疫苗的，請他們不要錯過機會快去預約。」

潘建志今在臉書說，輝端BNT郭董疫苗安全嗎？頂級新英格蘭醫學期刊27日刊出以色列180萬人打BNT對照組研究，大家最關心的心肌炎，因打BNT疫苗，10萬人會出現2.7個，相對沒打疫苗的人風險增加3.24倍；但沒打疫苗得到新冠肺炎後，心肌炎相對風險暴增18倍。

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潘建志指出，另一篇論文中，以色列全國500萬人打疫苗總共出現62個心肌炎，都是年輕人，大部分症狀不嚴重，2個人死亡；相對BNT疫苗降低新冠感染的死亡率，利大於弊超級多。

▲▼BNT疫苗。（圖／路透）

潘建志表示，其它的不良反應機率都很低，問題不大，對血栓等疾病反而比較少，列表上相對風險比小於1的，10萬人因疫苗得病個數為負的，表示打疫苗還有保護作用，比較不會得，統計期間是42天。

潘建志認為，BNT疫苗是美國FDA唯一完全核准藥證、保護力最好、避免重症、副作用最少、青少年可打沒有之一、產量穩定，鴻海、台積電、慈濟合買1500萬劑，夠台灣人打，「有家人朋友還沒有打疫苗的，請他們不要錯過機會快去預約。防護變種病毒，一定要打兩劑。」

中央流行疫情指揮中心28日下午2時開放疫苗平台，且新增BNT疫苗選項，短短3小時就有超過197萬人選填BNT。200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除保留120萬劑給12-17歲（含）學生施打，剩下約80萬劑將開放給1至10類對象，依照年齡層往下打。