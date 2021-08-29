綠營接受「復必泰」標籤　洪孟楷喊：再加購1500萬劑BNT

▲首批BNT疫苗最快8月底運抵台灣。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

首批200萬劑BNT疫苗即將來台，瓶身將印有「復必泰」字樣，引發議論。對此，國民黨立委洪孟楷表示，「標籤」已不是民進黨心魔，要求政府加碼採購1500萬劑BNT疫苗，以足夠國人選舉及因應明年可能變化。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前證實，在各界努力下，爭取到一批原本是上海復星下訂、印有「復必泰」字樣的BNT疫苗，考量疫苗安全有效，接獲訊息後3小時內決定爭取。

洪孟楷29日表示，BNT疫苗開放登記，踴躍的程度超乎想像，更代表大家對於國際合格認證的疫苗較有信心，而民進黨政府已經鬆口，標籤不是重點、內容物是否有效才是關鍵，代表過去一年多拘泥在標籤，根本就是政治意識形態之爭。

洪孟楷指出，除了民間捐贈的1500萬劑，沒有任何一劑是政府自行採購，明年疫情變化如何不知道，他要求政府同步加碼採購1500萬劑，以因應明年可能變化。

洪孟楷也提及，近期很多綠營民代紛紛跳出來，要求BNT疫苗應該開放給不同年齡層施打，他主張BNT應該全部年齡層都能夠選擇，疫苗數量不足之處，就請政府趕快購買，才能真正讓國人早日有集體保護力。

洪孟楷認為，不管過去怎麼打壓，或是酸言酸語針對BNT疫苗，現在綠營願意轉彎，也是對專業合格疫苗的「校正回歸」。

洪孟楷強調，既然標籤已經不是民進黨的心魔，之前兩次紓困預算通過的300多億疫苗專款專用購買經費，也該採購BNT，否則明年民間捐贈完畢，難道台灣只能靠善心又有行動力的企業家，預先採購、才是真正超前部署，「別再講空話、趕快行動吧」。