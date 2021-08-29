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藍士博指台灣疫苗外交進行式　「說不定一個不小心就建交了」

▲▼ 友邦貝里斯洽購高端疫苗。（圖／食藥署提供、翻攝自臉書）

▲我國友邦貝里斯洽購高端疫苗。（圖／食藥署提供、翻攝自臉書）

記者林銘翰／台北報導

貝里斯媒體日前報導，貝里斯衛生部長柴巴特已與台灣洽詢，希望引進高端疫苗，台灣基進桃園黨部執行長藍士博認為，這是台灣疫苗外交進行式，人跟人的來往由淺入深，國家與國家之間也是一樣，「說不定一個不小心改天就建交了，台灣就正式重返國際社會了」。

貝里斯廣播電台「LOVE-FM」25日報導，柴巴特（Michel Chebat）表示，「我已與大使初步討論，不拘形式且態度明確。（外交）部非常積極，他們窮極一切可能的手段爭取，因此等到疫苗投入生產，我們肯定將密切關注。」

藍士博提及，台灣基進新聞部副主任陳子瑜日前引用外媒，指出貝里斯衛生福利部長上節目時透露，正積極向台灣政府接洽、希望能取得高端疫苗，並認為這凸顯台灣堅持自產疫苗的效益逐漸發酵。

藍士博指出，自己在6月22日就曾經寫過，「我們可以期待，未來當台灣生產的疫苗開始輸出國際以後，將會大大拓展台灣的外交空間，提升台灣在國際上的能見度與地位。」

藍士博認為，從口罩到疫苗，堅持防疫自主，就跟台灣參與F-16V的升級計畫一樣，不但保護台灣的安全，更可以成為與世界各國合作、交流的「秘密武器」。

藍士博強調，人跟人的來往由淺入深，國家與國家之間也是一樣，口罩、疫苗、小泡芙，一去一來，有來有往，說不定一個不小心改天就建交了，台灣就正式重返國際社會了。

藍士博也說，「台灣重返國際、與世界交朋友，誰最生氣？那又是誰？為什麼要再三抹黑、醜化台灣的國產疫苗呢？聰明的你，知道答案嗎？」

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