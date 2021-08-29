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美軍23歲女中士恐攻身亡！　安撫「阿富汗嬰兒」暖照卻成最後身影

▲▼美國23歲海軍陸戰隊中士吉伊（Sgt. Nicole Gee）。（圖／達志影像／美聯社）

▲23歲的美國海軍陸戰隊中士吉伊（Sgt. Nicole Gee）不幸殉職。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

阿富汗喀布爾機場26日發生自殺炸彈恐怖攻擊，釀成至少170死，伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）」宣稱犯案。其中一名殉職美軍是23歲的海軍陸戰隊中士吉伊（Sgt. Nicole Gee），她幾天前才在社群媒體分享自己懷抱阿富汗嬰兒的畫面，並且寫下「我愛我的工作」，未料暖心照片卻成為最後身影。

吉伊的Instagram頁面上充滿與親友一起開懷大笑的照片，也有不少工作點滴。在另一張照片中，她帶著一把步槍協助撤離民眾排隊登機，也曾經發文慶祝升遷，「還在科威特時，我從未想過自己能夠如此光榮地晉升中士」。

▲▼美國23歲海軍陸戰隊中士吉伊（Sgt. Nicole Gee）。（圖／翻攝Insatagram@nicole_gee__）

▲▼美國23歲海軍陸戰隊中士吉伊（Sgt. Nicole Gee）。（圖／翻攝Insatagram@nicole_gee__）

▲吉伊（Sgt. Nicole Gee）熱愛自己的工作，未料卻在值勤時遭遇恐攻，不幸喪命。（圖／翻攝Insatagram@nicole_gee__）

《今日美國》報導，吉伊來自加州沙加緬度（Sacramento），2016年畢業於羅斯維爾市（Roseville）奧克蒙特高中，1年後加入北卡州第24海軍陸戰隊遠征隊，擔任維修技術員，之後派駐海外。她的丈夫傑羅德（Jarod Gee）也是同校畢業的海軍陸戰隊隊員。

吉伊3年多來的同袍兼室友馬洛莉中士（Sgt. Mallory Harrison）發文哀悼，她形容吉伊是「黑暗世界中的一道光明」，「我想到再也無法見到她了，還是必須強迫自己面對現實。我無法形容這個感覺。我最好的朋友才23歲就離開人世，但我知道她是在做著自己熱愛的事情時離世，才能從中獲得一點平靜」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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