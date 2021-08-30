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女記者面對面專訪「塔利班高層」寫歷史　一周後決定逃離阿富汗

▲▼ 阿富汗女主播訪問塔利班發言人。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 阿富汗女主播訪問塔利班發言人。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班時隔20年重返執政，有意展現不同以往的溫和形象，多次強調對女權的重視，17日更破例允許女記者專訪組織高層。這名女記者在訪問中也勇敢爭取女性工作權，歷史性畫面受到全球關注。然而，她在幾天後便決定逃離阿富汗，全因害怕成為塔利班的目標。

根據CNN，阿富汗《黎明新聞》（Tolo News）女記者阿爾加恩德（Beheshta Arghand）17日在直播節目中面對面訪問塔利班成員海馬德（Mawlawi Abdulhaq Hemad），進行約17分鐘的訪談。當時BBC指出，考慮到塔利班過去統治阿富汗時對女性的壓迫，他們接受女記者的訪問令人震驚。阿爾加恩德2天後也訪問史上最年輕諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai），而馬拉拉正是塔利班槍口下的倖存者。

24歲的阿爾加恩德青少年時期受到老師啟發，決心成為記者，大學4年鑽研新聞學，今年加入《黎明新聞》擔任主持人，工作1個月又20天後，塔利班便重掌阿富汗。

她事後向CNN坦言，訪問海馬德很困難，「但我這麼做是為了阿富汗女性。我告訴自己，必須有人打頭陣，如果我們都待在家裡或不去上班，他們（塔利班）就會說，是女性不想工作，但我告訴自己，開始工作吧。我也對這名塔利班成員說，我們想要我們的權利，想要工作，想要也必須融入社會，這是我們的權利。」

然而，接連採訪海馬德及馬拉拉後，阿爾加恩德在2天後向外求助，決定離開家鄉，因為許多記者和平民都面臨危險，「我離開這個國家的原因和其他數百萬人一樣，因為我害怕塔利班」，並在24日和幾名家人搭上卡達皇家空軍的撤離班機。

她透過簡訊向CNN表示，她仍希望回到阿富汗，「如果塔利班遵守承諾、說到做到，情況有所好轉，我也清楚我是安全的，不受到威脅的話，我將回到我的國家，為我的國家工作。」

《黎明新聞》所屬的莫比媒體集團（Moby Media Group）執行長莫赫塞尼（Saad Mohseni）在《華盛頓郵報》專欄撰寫的文章指出，阿爾加恩德訪問海馬德是「阿富汗歷史上首次有塔利班代表在電視節目攝影棚現場與女主持人面對面」，並稱塔利班「試圖向世界展現溫和面貌」。

針對阿爾加恩德離開的決定，莫赫塞尼29日登上CNN節目指出，她的故事便代表著目前的阿富汗局勢，「幾乎所有知名的主播和記者都離開了」，一方面需撤離感覺受到安全威脅的人，一方面還得確保電視台繼續運作，對他們來說是雙重挑戰。

►塔利班破例「和女主播面對面」　他驚喊：不可思議！完整訪問曝光

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