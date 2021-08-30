2歲女童慘死！美軍無人機轟炸ISIS-K　9名大家庭平民身亡

▲空襲轟炸現場，汽車焚毀只剩骨架。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍29日在阿富汗首都喀布爾出動無人機，成功空襲一輛準備前往國際機場引爆的汽車，炸死車上多名自殺炸彈客。美軍中央司令部先前指出無人機擊中目標後，未傳出平民傷亡，但據最新消息，一個阿富汗大家庭中總共有9人死於這場空襲。

美軍無人機空襲成功炸毀滿載自殺炸彈客的汽車，但因地點在平民住宅區，爆炸連帶波及造成9名平民死亡，死者親戚告訴CNN，其中包括6名孩童，最年輕的是只有2歲的女童。

親戚表示炸彈殺死了他40歲的哥哥札馬瑞（Zamaray）、30歲的納西爾（ Naseer）、20歲的納米爾（Zameer）、10歲的費薩爾（Faisal）、9歲的法瑞德（Farzad）10歲的阿爾敏（Armin）、3歲的班雅明（Benyamin）、2歲的阿雅特（Ayat），以及2歲的蘇馬雅（Sumaya）。他痛哭表示這些人都只是尋常人家，不是恐怖組織伊斯蘭國（ISIS），而他們就待在家族的家中，沒想到死劫就這樣找上門。

▲▼除了恐攻炸彈客的座車外，還有一輛座車內有3大1小平民死亡。（圖／達志影像／美聯社）

CNN得到美國政府的證實，轟炸地點就在「Khaje Bughra」社區；美國中央司令部最初表示無已知平民傷亡，後來改口表示已經可能有平民傷亡。

一名自稱是阿哈德（Ahad）的男人說他是死者家族的鄰居，事發後所有鄰里都趕來救火幫忙，但很快就看見屋內至少5到6人已經死亡，「他們被炸成碎塊，另外還有2個人受傷。」

阿哈德指出空襲時間是29日當天傍晚5點，當時他正要回家，聽到砲彈的呼嘯聲和一聲爆炸巨響後，他趕緊找地方躲避，等確定轟炸平息後才趕回家救人。

美國軍方在聲明中指出，空襲成功後，目標汽車還發生第二次爆炸，可能表示車內載有大量爆裂物。事發後迅速趕到現場的一名在地記者告訴CNN，儘管不知道車內裝的是什麼東西，但威力大到車子已經面目全非，全部都燒到只剩下骨架。

該名記者因安全問題選擇匿名，他據死者家屬指出當時有2輛車停在家中，其中一輛車正坐著一名父親和他的3個孩子，他們原本要去參加家族活動，卻直接在原地被炸死。