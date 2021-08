才和塔利班喝完茶…阿富汗歌手遭「開槍爆頭」　最後表演身影曝光

▲阿富汗民謠歌手安達拉比(Fawad Andarabi)。(圖/翻攝自推特/@BamiyanLove )

記者張方瑀/綜合報導

塔利班掌權後曾表示,會赦免所有曾和美軍合作過的人,也不會對無辜人民展開報復,但如今又傳出,有一名知名的阿富汗民謠歌手在自家農場遭射殺,讓各界對塔利班保護和平的承諾再度打上問號。

根據《美聯社》報導,住在喀布爾以北約100公里處巴格蘭省(Baghlan)的民謠歌手安達拉比(Fawad Andarabi)27日在自家農場中,被塔利班成員開槍射中頭部身亡。他的兒子賈瓦德(Jawad)說,塔利班15日占領巴格蘭省後,還曾經到父親家跟他喝茶聊天,沒想到卻突然翻臉射殺。

#AFG “Fawad Andarabi a local singer was shot dead by Taliban in Kishaan village in Andarab district in Baghlan province.” Multiple residents from Anadarab tells me. pic.twitter.com/6UWKrRWanw

安達拉比身亡後,他的表演影片也在推特上被廣傳。影片中的安達拉比彈奏著傳統樂器吉恰克(ghichak),口中唱著他的家鄉、他的同胞和整個阿富汗民族,「世界上沒有一個國家像我的祖國一樣,我們是一個自豪的民族,這裡有我們美麗的山谷,也是我們曾祖父母的故鄉。」

Another song of slain folk-singer, Fawad Andarabi, who has been brutally murdered by the Taliban yesterday in Kishnabad village, #Andarab of Baghlan. pic.twitter.com/4qHFIr3NBy