差25歲母子戀！29歲男「交往7年」才知：為何不早說　2人結婚了

▲2人差距25歲。（圖／翻攝自YouTube／25歳逆年の差夫婦）



圖文／CTWANT

隨著時代進步，女性保養得非常好，在臉上完全看不出歲月的痕跡。日本一對相差25歲的母子戀，雙方交往7年，才終於知道彼此年齡的差距。他們將生活點滴拍成影片，放到YouTube頻道「25歳逆年の差夫婦」，引起熱議。

當時54歲的Aki是一間居酒屋的老闆娘，而29歲的Yoshitaka則是客人，坐在吧台喝酒。Yoshitaka看著眼前的老闆娘覺得對方很有魅力，臉和聲音都是他喜歡的類型，因此主動上前攀談，進而得知2人有許多共同之處，例如曾有一段失敗婚姻，獨自扶養小孩等。

雙方很快就墜入愛河，一交往就是7年，但Aki心中一直藏有一個秘密不敢說，怕講出來會失去愛人；原來當年她對外都稱自己只有44歲，但實際年齡其實為54歲。也就是說，2人的年紀不是差15歲，而是差了25歲。

Aki透露，交往期間，多次把有提到年齡的資料放在顯眼的地方，但Yoshitaka都沒發現。直到近年新冠疫情爆發，Aki覺得如果不幸確診，另一半可能需要很多資料佐證才能探視等，因此決定結婚，並且藉此坦承自己真實年齡。

Yoshitaka聽完後說，「我一點也不介意，妳怎麼不早點告訴我，這樣就不用苦惱這麼久。」一席話讓Aki相當感動。而2人結婚後，買了一台露營車，以車為家，環遊日本，並將生活點滴拍成影片，「母子戀」引起不少人關注。

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