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午後雷雨「山區擴大到平地」時間曝　防劇烈天氣

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局提醒，今午後中南部地區及各地山區有少部分的局部短暫雷陣雨，有短延時強降雨、雷擊及強陣風出現的機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周一至周三各山區、少部分鄰近平地午後局部雷陣雨的機率略增；周四至周六水氣增多，午後對流增強在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

中央氣象局說，今天（29日）天氣穩定，各地大多晴朗炎熱，台東沿海地區及恆春半島偶爾有零星短暫陣雨發生，午後中南部地區及各地山區有少部分的局部短暫雷陣雨，有短延時強降雨、雷擊及強陣風出現的機率，中午過後外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，各地高溫約33至35度，尤其是在桃園以北、雲林、高屏近山區內陸及花東縱谷有36度以上高溫發生的機率。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一至周六偏東風至東南風，多少會帶一些太平洋的水氣，台東及恆春半島有局部短暫陣雨發生，其中周一台東及恆春半島有較大雨勢的機率；其他各地上午依舊是多雲到晴，午後雷陣雨範圍稍增廣，西半部及各地山區有熱對流發展，須留意局部較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到， 最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三太平洋高壓影響，除恆春半島偶有局部短暫雨的機率，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫約在36、37度左右，今竹苗以南山區午後有小範圍局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮指出，周一至周三各山區及少部分鄰近平地午後局部雷陣雨的機率略增；周四至周六太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強、在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣的發生。

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