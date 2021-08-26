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今起進入「8月最熱期」　高壓發威飆破37℃！5縣市高溫燈號

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲太平洋高壓增強，全台高溫炎熱。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

太平洋高壓逐漸增強，全台各地晴朗炎熱，台北市將面臨今年8月最熱的幾天。未來幾天還會超過37度，氣象局針對北北桃花東5縣市發佈高溫特報，要特別注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(26)日「太平洋高壓」逐漸增強，各地大多晴朗炎熱，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，防中暑，桃園以南山區及少部分鄰近平地午後仍應注意對流的發生，雖然強度稍減弱、範圍較縮小。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲5縣市發佈高溫燈號。

今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至36度，南部24至35度，東部24至37度。今日中午前後花蓮縣縱谷為橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣縱谷，台北市地區、新北市地區、桃園市地區為黃色燈號，請注意。

明(27)日至下週二(31日)，「太平洋高壓」增強，各地晴朗炎熱，應注意防曬，高溫再略推升至36、37度以上，中午前後避免戶外活動，小心中暑。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲左圖：今(26日)晨3時紅外線雲圖顯示，各地晴朗，海峽有昨午後對流殘餘的中層雲(紅圈)，即將散盡。右圖：今晨3時雷達回波合成圖顯示，海峽有零星微弱回波(紅圈)，東部近海線狀回波則是陸風與盛行風輻合所造成。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

另外，今年8月至昨(25)日止，台北市(氣象局)僅1天高溫達35.0度，明顯少於氣候值；故月底只要台北市(氣象局)高溫持續高於35度，記錄上就是今年8月最熱的幾天，但跟近幾年8月動輒38度以上相比，今年8月氣溫算是難得偏低的。

 

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