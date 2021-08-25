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今明水氣最多！午後防大雨　降雨熱區曝光

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今午後仍要注意雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（25日）午後近山區有對流發展，山區及部分鄰近平地皆應注意劇烈天氣的發生。天氣風險公司則說，今午後雷雨在各地山區、中部以北平地，市區也會受影響，周四則是在中南部容易有午後大雷雨。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周四是近期水氣較多的時間，降雨區域多一點，西半部、東半部山區有局部午後雷陣雨，其中山區、靠近西半部近山區有局部大雨發生機率，少部分地區有短延時強降雨。

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劉沛滕說，周五之後太平洋高壓增強，各地午後雷陣雨範圍限縮，剩各地山區和中南部少部分近山區。至於一周高溫部分，他表示，各地都在32至34度，周五後沒下雨時有局部更高一些。

天氣風險在臉書提醒，高壓籠罩的天氣，也會因為水氣和風向的變化，午後雷雨時增時減，今受到大氣環境水氣增多的影響，午後雷雨會比較明顯，在各地山區、中部以北平地，市區也會受影響，周四則是在中南部容易有午後大雷雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新各國（美國GFS、加拿大CMC、歐洲ECMWF）模式模擬皆顯示，8月底前西北太平洋無颱風發展的跡象，且周四起太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，天氣將更趨穩定。

吳德榮指出，由於8月上、中旬受行星尺度「西南季風」影響，帶來多雨天氣，故至周二止，台北高溫達35.0度僅1天而已，為近年來少見；周四起至月底，高溫升幅僅需1至2度（達36、37度），即可成為8月份氣溫最高的一段期間。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今台灣在太平洋高壓邊緣，其沉降作用不足以壓制不穩定度的釋放，午後近山區有對流發展，山區及部分鄰近平地皆應注意劇烈天氣的發生；各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，小心中暑。

吳德榮說，周四太平洋高壓逐漸增強，各地大多晴朗炎熱，應注意防曬，防中暑，午後桃園以南山區及少部分鄰近平地仍應注意對流的發生；周五至下周二太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，應注意防曬，高溫再略推升至36、37度以上，小心中暑，午後對流受到沉降作用的壓制，桃園以南山區及少部分鄰近平地仍有局部短暫陣雨的機率，範圍縮小。

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