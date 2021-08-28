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大學生被排除「BNT優先名單」！家長怨成疫苗孤兒　陳時中回應

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲BNT優先提供12歲至18歲學生施打，大學生被排除在接種對象外。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，將優先提供12歲至17歲學生施打，不過有許多家長及大學生反應，大學上課要上百人聚在一起，有些人甚至要跨縣市移動，風險相當高，卻因為年齡超過18歲，被排除在接種對象外，成為疫苗孤兒。

全國各級學校將於9月初或中旬開學，此時正逢有一批BNT疫苗抵台，學生們在回到學校前有望接種，但卻只限12到17歲學生施打，超過此年齡的18至21歲大學生不在名單內，讓許多大學生直呼不公平，家長們也不能接受，畢竟除了要跨縣市移動外，教室可能一次上百人群聚，都是風險。

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有大學生向《東森新聞》說，「比我們小的也有打，比我們大的也有打，就我們沒有打，就會覺得有點差別待遇」、「就是對我們算滿不公平，因為我們就卡在中間」，也有家長不滿說「要搭乘那個大眾運輸工具，然後也是在上課啊，那現在這個年齡層的話，變成疫苗孤兒」。

台藝大教授劉蕙苓表示，她的兒子正在讀研究所，同樣不在這一波BNT名單裡，「兒子覺得，他就像孤兒一樣，（疫苗）永遠輪不到他，有BNT來的時候」、「他們大學研究生打不到，必須要跟我們一般成人一樣排隊」、「大學內也很混亂，哪些課要變實體課，哪些要線上，其實這個會讓在大學的教育裡面非常的混亂」。

教授認為，學生基本的安全沒辦法保障，他們這一些當老師的，又該如何自處，對於政府的作為也無法理解。

▲▼0821指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

對此，指揮官陳時中表示，18、19歲族群可以打AZ與莫德納疫苗，只是年齡層還沒排到，每個國家在疫苗分配與順序訂定上，都是依照年齡層與染疫風險從高到低往下打。

他強調，年輕族群除了就學有群聚風險外，也有為了生活努力工作者，接觸的人比較多，也會有染疫風險，每個年齡層有每個年齡層不同的需要，目前會折衷犧牲第二劑，希望把人口涵蓋率再提升，但沒有給出承諾或公布解套方案。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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