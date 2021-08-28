登入個資「卻直接跳預約畫面」　網困惑：無法勾BNT！答案揭曉

▲許多網友困惑，根本無法勾選BNT！（圖／翻攝預約平台）



記者劉維榛／綜合報導

今（28）日下午2時，疫苗預約平台開放民眾新增勾選BNT疫苗，《ETtoday新聞雲》記者進行實測時，與大家一樣遇到大當機，好不容易登入身分證與健保卡卡號後，卻顯示「符合本期預約資格」，接著就跳到預約畫面，讓一票人霧煞煞。

原來第七輪的AZ疫苗，可開放預約將提供於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象「即1992年12月31日(含)以前出生]，以及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象進行接種」，施打期間預計自9月3日至9月10日止，並在8月29日上午10時至8月31日中午12時期間可到平台預約。

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因此，上述符合資格的民眾，今日並無法新增BNT疫苗，衛福部解釋，提醒符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。

另外針對平台當機，指揮官陳時中表示，大家真的不用急著今天下午登記，也不會因為意願登記快慢安排施打順序，「這跟搶票不一樣」，相信等一等系統就會比較順了。發言人莊人祥也強調，應該是瞬間湧入的人比較多，今天過後應該會越來越順。

▼網湧入衛福部大罵！（圖／翻攝衛福部）



▼符合第七輪接種者，需等到31日才能新勾選 。（圖／指揮中心提供）

