丹麥防疫規定「9月全數解除」　接種率破7成！病毒已無嚴重威脅

▲丹麥新冠疫苗完整接種率突破7成，宣布現行所有防疫規定將全數解除。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

丹麥宣布將在9月上旬解除所有僅剩的防疫限制，衛生部表示，國內高程度的疫苗接種意味著病毒「不再是對社會的嚴重威脅」。根據數據統計網站Our World in Data資料顯示，丹麥目前是歐盟第3大疫苗接種國，2劑接種率高達71％，第一名的地中海島國馬爾他占80％，其次為葡萄牙占73％，另外，英國則為62％。

根據《衛報》報導，丹麥將在9月10日之前解除現行所有防疫限制，此前，衛生部長赫尤尼科（Magnus Heunicke）於27日發布聲明稱，疫情已經得到控制，丹麥的疫苗接種程度達到創紀錄的水準，新冠病毒不再對社會構成嚴重威脅，「這就是為什麼我們可以捨棄在對抗新冠肺炎時引入的特殊規範。」

儘管如此，赫尤尼科仍警告，即使現在處於良好狀態，但疫情還未終結，如果疫情再次威脅到社會的基本功能，政府將毫不猶豫地「迅速採取行動」。根據Our World in Data數據顯示，丹麥完整2劑接種率高達71％，每7天平均確診數為每百萬人167例，略高於歐盟平均值的每百萬人149例，但遠低於英國的492例。

去年3月，丹麥是歐洲最早實施部分封鎖的國家之一，關閉學校、非必要企業與服務，歷經整個疫情期間收緊與放寬防疫限制之後，丹麥成為最早重新開放的國家之一，於4月21日推出「COVID護照」，並准許完整接種疫苗者、72小時內檢測為陰性者與過去2到12周內染疫康復者，能自由前往餐廳、酒吧、電影院、健身房、美髮沙龍等地點，入境旅行限制則至少會持續執行到10月份。

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