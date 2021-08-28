14歲少女打BNT疫苗　15分鐘後突失去意識！昏倒撞傷頭部

▲ 少女施打BNT疫苗後一度失去意識。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本愛知縣大型疫苗接種站日前發生一起事故，一名14歲少女獨自前往接種輝瑞/BNT疫苗，經過15分鐘後突然失去意識昏厥，導致撞傷下巴。當地政府事後馬上宣布，18歲以下接種者須有監護人陪同。

《讀賣新聞》報導，這起事件發生於22日上午，該名14歲國中女學生當時獨自前往位於社區中心「西尾勤勞會館」的大規模疫苗接種站，接受第一劑BNT疫苗注射，接著待在觀察區等待15分鐘。

15分鐘過後，少女自椅子上站起，準備離開，未料卻突然失去意識昏厥，跌落地板時撞傷下巴，劃出一道長達4公分的傷口，據報在上救護車前就恢復意識。根據西尾市說法，她可能是因緊張等壓力造成血壓下降，引發血管迷走神經反應。

這起意外過後，西尾市當局26日宣布，未來未滿18歲的接種者施打疫苗後在觀察區等候時，也須有監護人陪伴。

另一方面，日本先前傳出莫德納疫苗混入不明異物，暫停施打3批共163萬劑疫苗，影響863個接種站。厚生勞動省28日證實，2名30多歲年輕男性接種受到汙染的莫德納疫苗後喪命。

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