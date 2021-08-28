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精液「畸形率高」逼妻生小孩！丈夫診間羞辱：生不出來是她的問題

▲▼懷孕 孕婦 示意圖 。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲女子為了生小孩，努力了4年，最終心冷離婚。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者柯振中／綜合報導

想要求子不成，最後變成離婚收場！一名女子分享自身經歷，為了想要有小孩努力了4年，沒想到檢查結果出爐，是丈夫的問題，過程中還被丈夫百般責怪，最終兩人離婚，讓她終於鬆了口氣。

女子在「靠北老公2.0」分享，她24歲時與丈夫結婚，為了生下小孩，努力了整整一年，因為遲遲沒有下文，跑去看了不孕專科，做了抽血、陰道超音波等一系列檢查，結果相當正常。

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後來在醫師的建議下，準備照輸卵管攝影，但在進行以前，醫師也希望，丈夫先做精液檢查，因為女生檢查較為辛苦，男生相對容易。

▼明明檢查結果出爐，是丈夫的精蟲活動力差、畸形率高，能有效受孕的精蟲數不多。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不過，丈夫拒絕這項提議，女子只好去做輸卵管檢查，期間痛到在攝影室哭出來，還跑到廁所嘔吐，所幸最後檢查結果出爐，輸卵管暢通。

最後花了許多功夫，丈夫才答應檢查精液，但連續放鳥五次，最後結果出爐，原來是丈夫的精液品質差，精蟲活動力低下、畸形率高，能有效受孕的精蟲不夠多。

買了許多營養品，丈夫也愛吃不吃，她一人獨自努力4年，想要完成丈夫要小孩的願望。百般無奈之下，2人打算做試管療程，當時醫師要求丈夫，再檢查一次精液，丈夫卻嗆聲「那是她的問題才生不出來，為什麼要一直叫我來檢查精液」，讓女子終於心灰意冷，決定結束這段婚姻。

女子受到不美滿的婚姻影響，也開始勸說旁人，最好不要結婚，「遇到爛婆家爛老公，人生烏有去～我老公婚後唯一讓我稱讚的就是，他願意協議離婚讓我自由，不然拖著更來氣。」

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