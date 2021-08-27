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誰的精子最強！　上海畢業生「濃度及精液量」完勝在校生

▲精子示意圖。（圖／CFP）

▲上海人類精子庫舉辦在大學在校生與畢業生精子大比拼活動。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海人類精子庫舉辦的「暑你最強」精子大比拼活動，經過45天的篩選評鑑，在濃度、精液量及精子畸形率最低方面由畢業生勝出，在校生則是活力及綜合評比上有3人入榜。主辦單位表示，由評比結果可以發現，畢業生的營養條件比在校生優越，而從活力上來看，在校生優於畢業生，「年輕就是硬道理。」

▲河北石家莊精子銀行保存費用為每年2400元人民幣。（圖／CFP）

▲參加活動的志願者精子將採自願庫方式儲存在精子庫。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，數據顯示，「暑你最強」活動報名人數約1000人，實際參與現場檢測的人數不到400人，至於很多人沒有來檢測的原因，上海人類精子庫將在日後總結。此外，由於活動志願者的熱情參與，今年精子庫入庫標本量首次實現正成長。

據了解，「暑你最強」精子大比拼活動自7月13日開始，向上海大學在校生及畢業生徵集志願者參與，參賽者的精子將採自願入庫的方式，並給予一定補貼，補貼包含交通費、營養費等，金額則根據捐獻次數、精子質量等不同，最高可給予7500元人民幣（約3.2萬元新台幣）。

經過45天的徵集，上海人類精子庫發布結果顯示，濃度最強者是一名畢業生，數據為2.1億/ml（正常值的14倍）；活力最強者由兩名在校生並列，活力指數為88%（正常值的2.8倍）；精液量最多者為一名畢業生，8.6ml是正常值的5.7倍；精子畸形率最低者為一名畢業生，81%的比例是正常值的0.81倍；最後，綜合評比最強者為一名在校生，濃度1.58億/ml，精液量3.4ml，活力77%。
 

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