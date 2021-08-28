防護加倍！新北29區自修室裝設防疫隔板　28日解封開放

▲新北29區自修室裝設防疫隔板，28日解封開放。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北閱讀空間再鬆綁！全市29區圖書館及圖書閱覽室將自8月28日起限流重新開放自修室及資訊檢索區，入館容留人數維持降載，幼兒使用空間、演講廳、研習教室等部分密閉空間仍暫不開放。

新北市立圖書館王錦華館長表示，全市105間分館的自修室及電腦區座位除了全數裝設防疫隔板，並拉大間距，採間隔座或梅花座保持安全距離，同時加強環境以及設備的清潔消毒，希望可以用最安全的方式，滿足民眾準備考試、自主學習以及電腦使用的需求。

新北市立圖書館繼8月24日起恢復正常開放至晚間，以及兒童圖書的借閱服務後，28日更將進一步全面開放全市29區自修室以及資訊檢索區的使用。自修室除了限制人流，全採間隔座或梅花座，維持社交距離，同時也在座位間裝設壓克力透明防疫隔板。民眾入館仍須保持社交距離，並嚴格執行實聯制、體溫量測、以及全程戴口罩，圖書館也會加強公用電腦及館內設施的清潔消毒，以及保持室內空氣流通。

新北市立圖書館表示，由於演講廳等密閉空間暫時仍未開放，圖書館也特別加碼，邀請到包括故事教練許榮哲、藝術文學專家謝哲青、人際溝通師張忘形、以及知名心理諮商師周慕姿等名家，將從8月28日開始，於新北E書房一連推出4場「線上新北講堂」，希望透過各領域專家獨特的見解與新穎的觀點，用閱讀療癒，同時幫助身心紓壓。

「線上新北講堂」分別為8月28日／許榮哲「三分鐘，隨時隨地說故事」、9月11日／謝哲青「療癒美術館-安慰我的畫」、9月25日／張忘形「好好說話的原則-讓對話建立更好的關係」、以及10月9日／周慕姿「後疫情時代的自我療癒」。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」查詢。

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